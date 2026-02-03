Μενού

Ντουμπάι - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ντουμπάι απόψε (03/02) για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Newsroom
Ολυμπιακός - Ντουμπάι
Ο Ντόρσεϊ σε ματς Ολυμπιακός - Ντουμπάι | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (03/02) την Ντουμπάι για την 26η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Ο Κώστας Παπανικολάου θα απουσιάσει και από αυτήν την αναμέτρηση, όπως και οι τραυματίες Φρανκ Ντιλικίνα και Μόντε Μόρις.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη για να συνεχίσουν στα «ψηλά» καθώς βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 16-8 ενώ απέναντί τους η ομάδα του Ντουμπάι βρίσκεται στην 13η θέση με 11-14.


 

