Ντουμπλάντις: «Έφαγα ινδικό και έτρεχα στην τουαλέτα» - H περιπέτεια υγείας του στο Μπέρμιγχαμ

Εκτός από ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του στο Ευρωπαϊκό Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ο Μόντο Ντουπλάντις θα έπρεπε να πάρει χρυσό μετάλλιο και στην αυτοσυγκράτηση..

Ο πρωταθλητής αποκάλυψε πως αγωνίστηκε, ενώ έπασχε από στομαχικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της μεγάλης του μάχης με τον Εμμανουήλ Καραλή.

Ο Ντουπλάντις δεν επιχείρησε να κάνει καν άλμα στα 6,31 μ., ώστε να σπάσει για μια ακόμη φορά το παγκόσμιο ρεκόρ, και ο λόγος ήταν το ινδικό φαγητό που είχε καταναλώσει – και συγκεκριμένα το κοτόπουλο τίκα μασάλα.

«Πίστεψα ότι εάν αφαιρέσω όλη τη σάλτσα από το κοτόπουλο θα ήταν όλα μια χαρά. Δεν τα κατάφερα. Από κει και πέρα έπρεπε να κάνω πολλές διαδρομές προς την τουαλέτα», ανέφερε ο Ντουπλάντις.

«Ήταν το σημαντικότερο διατροφικό μου λάθος κατά τη διάρκεια της καριέρας μου. Ήταν το πιο βλακώδες πράγμα που έχω κάνει. Προσπάθησα να αποφύγω την καυτερή σάλτσα, αλλά όταν έχεις ευαίσθητο στομάχι και τρως ινδικό φαγητό πριν τον αγώνα… Ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανα», συμπλήρωσε γελώντας ο πρωταθλητής.