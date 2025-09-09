Ο απροσδόκητος ήρωας της Λιθουανίας: Ο Βαλαντσιούνας τον αποκαλεί «δολοφόνο με το αγγελικό πρόσωπο»

Με τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις να έχει υποστεί έναν τρομερό τραυματισμό στη φάση των ομίλων, ο Άρνας Βελίτσκα έκανε το step up και ανέλαβε καθήκοντα βασικού πόιντ γκαρντ για τη Λιθουανία, πετυχαίνοντας 21 πόντους, μοιράζοντας 12 ασίστ, κατεβάζοντας 5 ριμπάουντ και μαζεύοντας 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, κόντρα στη Λετονία, για τη φάση των 16 του Eurobasket 2025.

Έγινε μάλιστα, μόλις ο 3ος Λιθουανός, μαζί με τους Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Μάντας Καλνιέτις με 10+ ασίστ σε νοκ άουτ αγώνα στην ιστορία του Eurobasket.

Διαβάστε επίσης: Λιθουανία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν την Τρίτη - Το κανάλι που το δείχνει

Εν μία νυκτί έγινε ο απροσδόκητος ήρωας της Λιθουανίας, βάζοντας το όνομά του δίπλα σε αυτά δύο θρύλων της Λιθουανίας.

«Είμαι απλώς χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ», λέει ο ίδιος όσο προετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη με την Ελλάδα το βράδυ της Τρίτης (9/9).

Βελίτσκα | Fiba

Ο 25χρονος παίκτης της Νεπτούνας, πρώην της Μπραουσβάιγκ και γέννημα θρέμμα του Κάουνας, παραμένει ήρεμος και συγκεντρωμένος, σα να μην κατέστρεψε μόλις τα όνειρα των Λετονών.

«Πριν από το καλοκαίρι, ήταν σαν όνειρο να είμαι μέλος της ομάδας. Χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία να παίξω» συνεχίζει ο ίδιος το μοτίβο του. Αναμφίβολα, όσο χαμηλό προφίλ κρατάει, βρίσκεται για τα καλά στο ραντάρ του Βασίλη Σπανούλη και των υπόλοιπων «γαλανόλευκων».

Προσέξτε κάτι: Η Λιθουανία είχε ρεκόρ +15 με αυτόν στο παρκέ. Χωρίς αυτόν; Άβυσσος: -6 σε 4:29 λεπτά δράσης.

«Πάντα ήξερα ότι το είχε μέσα του. Είναι καλός παίκτης, είναι ένας δολοφόνος με παιδικό πρόσωπο», είπε γελώντας δυνατά ο Γιόνας Βαλαντσιούνας για τον συμπαίκτη του στη Fiba.

«Ο Άρνας ήταν εξαιρετικός. Όταν ο Ρόκας ήταν ακόμα εδώ, δεν έπαιρνε πολλά λεπτά συμμετοχής. Ακόμα κι αν κάθεται ήσυχος στον πάγκο, έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση», είπε από την πλευρά του ο Ντέιβιντας Σιρβίντις.

«Ο προπονητής - Ρίμας Κουρτινάιτις - τον έχει πείσει ότι πρέπει να κάνει ένα βήμα μπροστά επειδή δεν έχουμε έναν από τους καλύτερους πόιντ γκαρντ», εξήγησε ο Αζουόλας Τουμπέλις.

«Νομίζαμε ότι θα ήταν δύσκολο, αλλά βγήκε στο προσκήνιο, έδειξε τι μπασκετμπολίστας μπορεί να είναι στο υψηλότερο επίπεδο, απέναντι σε όλους αυτούς τους παίκτες», πρόσθεσε ο πάουερ φόργουορντ των Λιθουανών.

Eurobasket 2025: Από που ήρθε αυτός;

Ενώ η μπασκετική Ευρώπη έμενε έκπληκτη, αναρωτώμενη από πού προήλθε αυτός ο τύπος, σχεδόν από το πουθενά, ο 25χρονος γκαρντ από την πλευρά του, ποτέ δεν αμφέβαλλε ότι θα ερχόταν η ώρα του.

«Ήξερα ότι παίκτες μπορεί να έφευγαν από το ροτέισον για κάποιο λόγο, οπότε κάποιος θα έπρεπε να αναλάβει δράση», είπε για τον τραυματισμό του Γιοκουμπάιτις.

Αρνας Βελίτσκα | Fiba

«Είναι η θέση μου, οπότε πρέπει να κάνω το καλύτερο δυνατό και να προσπαθήσω να εκτελέσω αυτό που μου ζητάει ο προπονητής, να μας καθοδηγήσω, να μας βοηθήσω να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσω φάσεις για όλους. Είμαι απλώς χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Έχω παίξει έτσι και στην προηγούμενη σεζόν μου, οπότε νομίζω ότι ήμουν έτοιμος για αυτό».

Ο Βελίτσκα είναι αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας ταλαντούχος επαγγελματίας, έχοντας περάσει την καριέρα του ως επαγγελματίας σε Λιθουανία, Ισπανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία.

Έδειξε τι ήταν ικανός να κάνει στο Ευρωμπάσκετ U20 της FIBA ​​το 2019, όταν είχε μέσο όρο 16,4 πόντους, 6,6 ασίστ και 4,9 ριμπάουντ.

Περίμενε μια τέτοια εμφάνιση σε μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική ομάδα ανδρών. Τελικά τα κατάφερε, αλλά δεν ξέχασε τον άνθρωπο που έφερε τη Λιθουανία στη φάση των νοκ-άουτ.

«Ο Ρόκας ήταν ο ηγέτης μας. Ουσιαστικά κρατούσε όλη την επίθεσή μας στα χέρια του, οπότε ήταν πολύ λυπηρό αυτό που του συνέβη. Αυτή η νίκη είναι για αυτόν», είπε.

Επόμενος αγώνας για τον Άρνας με τη Λιθουανία είναι σήμερα το βράδυ απέναντι στην Ελλάδα.

