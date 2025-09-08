Λιθουανία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν την Τρίτη - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ελλάδα βρίσκεται στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ μετά από την πρόκρισή της επί του Ισραήλ και πλέον επόμενο εμπόδιο στον δρόμο της είναι η Λιθουανία.
Η αναμέτρηση Λιθουανία - Ελλάδα, όπως και το Τουρκία - Πολωνία είναι προγραμματισμένα με διεξαχθούν την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου. Το ένα παιχνίδι θα γίνει στις 17:00 και το άλλο στις 21:00, με τη FIBA να αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα τις ακριβείς ώρες. Πιθανότατα η Ελλάδα θα παίξει στις 21:00.
Το παιχνίδι Λιθουανία - Ελλάδα, θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το Novasports Start όσο και από την ΕΡΤ1, ενώ live ενημέρωση θα υπάρχει και μέσα από το Reader.gr.
