Ο αρχηγός των Ultras που χωρίς την άδειά του δεν ξεκινάει o αγώνας

Αστυνομία, διαιτητές, παίκτες προσπαθούν να κλείσουν συμφωνία με τον σκληρό αρχηγό των Ultras της Νάπολι προκειμένου να τους επιτρέψει να ξεκινήσει ο τελικός Κυπέλλου με τη Φιορεντίνα. Ο Gennaro De Tommaso είναι έξαλλος, θηρίο που βράζει πάνω στα κιγκλιδώματα του γηπέδου. Χιλιάδες πίσω του περιμένουν ένα νεύμα του.

Η πιο ανησυχητική εικόνα όμως ήταν πως οι «διαπραγματεύσεις» λάμβαναν χώρα μπροστά από την VIP κερκίδα του Ολίμπικο της Ρώμης. Εκεί όπου καθόντουσαν όλοι οι υψηλοί προσκεκλημένοι της Ιταλικής εξουσίας.

Μπροστά στον «The Corpse», όλοι μοιάζουν ανίσχυροι: ο Ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, ο πρόεδρος της ιταλικής Γερουσίας Πιέτρο Γκράσο και η επικεφαλής της επιτροπής κατά της μαφίας του κοινοβουλίου Ρόζι Μπίντι. Η απόλυτη ταπείνωση από τον γιο ενός μαφιόζου που δεν επιτρέπει να διεξαχθεί ο αγώνας.

Οι Ιταλοί, εκείνο το απόβραδο τοθυ 2014, το ονόμασαν «νύχτα ντροπής».

Τα άγρια επεισόδια που προηγήθηκαν και οι πυροβολισμοί

Λίγες ώρες πριν η Φιορεντίνα συναντήσει τη Νάπολι στον πολυαναμενόμενο τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας στο Ολίμπικο της Ρώμης, ομάδα οπαδών της Νάπολι ενεπλάκη σε βίαιη συμπλοκή με έναν γνωστό οπαδό της Ρόμα, τον 48χρονο Ντανιέλε Ντε Σάντις, ο οποίος διατηρούσε ένα μικρό περίπτερο κοντά στο σημείο όπου ήταν σταθμευμένα τα λεωφορεία των οπαδών της Νάπολι, στο Τορ ντι Κίντο, 3 χιλιόμετρα μακριά από το στάδιο.

Ο Ντε Σάντις επιτέθηκε στους οπαδούς της Νάπολι, πρώτα με πυροτεχνήματα και δυναμίτες πριν βγάλει ένα όπλο και ξεκινήσει να πυροβολεί. Έξι σφαίρες τραυμάτισαν τρεις οπαδούς της Νάπολι, έναν εκ των οποίων σοβαρά.

Όταν οι υπόλοιποι οπαδοί της Νάπολι πληροφορήθηκαν ότι ο 30χρονος Τσίρο Εσπόζιτο είχε πυροβοληθεί από κοντινή απόσταση στο στήθος - μια σφαίρα μάλιστα σφηνώθηκε στη σπονδυλική του στήλη - επέστρεψαν στο σημείο αναζητώντας τον Ντε Σάντις. Αφού τον βρήκαν, περικύκλωσαν τον οπαδό της Ρόμα και τον ξυλοκόπησαν άγρια. Τον κλώτσησαν ανελέητα, σπάζοντας το κρανίο του, το ένα του πόδι και προκαλώντας του άλλες πολλές σοβαρές ζημιές.

Μέχρι να φτάσουν στο Ολίμπικο για τον αγώνα οι οπαδοί της Νάπολι, άκουσαν και γι άλλες συμπλοκές, μέσα και έξω από το γήπεδο. Ακόμη χειρότερα, δεδομένης της έλλειψης ακριβών πληροφοριών, άρχισαν να διαδίδονται φήμες ότι οι τρεις οπαδοί της Νάπολι είχαν πυροβοληθεί από οπαδούς της Φιορεντίνα.

Με τους Ultras της Νάπολι να είναι σε mood μάχης και έτοιμους να οργανώσουν εισβολή στο γήπεδο, η αστυνομία και οι διαιτητές κάλεσαν τον αρχηγό της ομάδας, τον Σλοβάκο Μάρεκ Χάμσικ, να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις εντός του γηπέδου με τους οπαδούς της ομάδας του για να ηρεμήσει η ατμόσφαιρα. Μεταξύ άλλων, ο Χάμσικ είπε στους οπαδούς ότι οι ομόλογοί τους στη Φιορεντίνα δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

Με μπλουζάκι «Free Speziale»

Το πρόβλημα με τις διαπραγματεύσεις, ωστόσο, ήταν ο σκληρός αρχηγός των ultras της Νάπολι, ο Gennaro De Tommaso, γιος μαφιόζου της Καμόρα που είχε διασυνδέσεις με την εγκληματική οικογένεια Misso στη Νάπολη. Ο De Tommaso, πάνω στα κιγκλιδώματα, φορούσε ένα μπλουζάκι που έγραφε «Free Speziale». Μια αναφορά στον Antonio Speziale, οπαδό της Κατάνια που είχε καταδικαστεί σε οκτώ χρόνια φυλάκιση για τη δολοφονία του αστυνομικού επιθεωρητή Filippo Raciti κατά τη διάρκεια βίαιων συμπλοκών μεταξύ αστυνομίας και οπαδών πριν από το ντέρμπι της Serie A της Σικελίας μεταξύ Κατάνια και Παλέρμο τον Φεβρουάριο του 2007.

Καθισμένος αλαζονικά στον περιμετρικό φράχτη του σταδίου, ο De Tommaso έκανε τον γύρο του κόσμου μέσω των τηλεοπτικών πλάνων, με τους αξιωματούχους να του λένε να ηρεμήσει - για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς και τον έναν οπαδό σοβαρά τραυματία - και να επιτρέψει να γίνει το παιχνίδι. Διαπραγματεύσεις μπροστά στον πρωθυπουργό της χώρας.

Ο De Tommaso επέτρεψε τελικά να γίνει ο τελικός και για την ιστορία, η Νάπολι κέρδισε τον αγώνα με 3-1.

Ο τραυματίας από τους πυροβολισμούς οπαδός της Νάπολη δεν τα κατάφερε...

Η Aστυνομία και οι αξιωματούχοι της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας υπερασπίστηκαν τον χειρισμό της κατάστασης, υποστηρίζοντας ότι σε μία ατμόσφαιρα «πυριτιδαποθήκης» όπως εκείνη του Ολίμπικο, η κύρια προτεραιότητα ήταν να διασφαλιστεί η διεξαγωγή του αγώνα. Οι αρχές ανησυχούσαν για την πιθανότητα 60.000 οπαδών της Νάπολι και της Φιορεντίνα να αναγκαστούν να αποχωρήσουν από το στάδιο ταυτόχρονα. Όπως και να 'χει, δεν υπήρξαν σοβαρά επεισόδια μετά τον αγώνα, επειδή οι οπαδοί της Φιορεντίνα απομακρύνθηκαν αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα, ενώ οι οπαδοί της Νάπολι παρέμειναν στο στάδιο για τους πανηγυρισμούς μετά τον αγώνα.

Ο Ντε Σάντις «διαπραγματευόνταν» με τον Τότι

Ακόμα πιο πίσω στον χρόνο,το 2004, σε έναν αγώνα της Ρόμα με τη Λάτσιο, ο εμβληματικός αρχηγός των «ροσονέρι», ο Φραντσέσκο Τότι, αναγκάστηκε να μπει σε μια παρόμοια διαπραγμάτευση στο γήπεδο με τους οπαδούς της Ρόμα. Σε εκείνη την περίπτωση, μια φήμη, η οποία στη συνέχεια αποδείχθηκε εντελώς αβάσιμη, κυκλοφόρησε μεταξύ των οπαδών, ότι ένα παιδί είχε σκοτωθεί σε αψιμαχίες πριν από τον αγώνα μεταξύ αστυνομίας και Ultras. Οι οπαδοί της Ρόμα απαίτησαν στο ημίχρονο την αναβολή του αγώνα.

Σε αντίθεση με τον τελικό Κυπέλλου του 2014, εκείνο το Ρόμα-Λάτσιο διακόπηκε.

Κατά ειρωνικό τρόπο, ένας από τους ultras της Ρόμα που στάθηκαν δίπλα στο γήπεδο εκείνο το βράδυ για να «πείσουν» τον Τότι, ήταν κάποιος... Ντανιέλε Ντε Σάντις.

«Κάθε μέρα, στη φυλακή, σκέφτομαι τον Τσίρο Εσπόζιτο. Δεν αρνούμαι ότι εύχομαι ακόμη και η έκβαση αυτού του δράματος να ήταν αντίστροφη. Λυπάμαι που βρέθηκα στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Ο καθένας θα μπορούσε να ήταν στη θέση του Τσίρο» είχε πει μέσα από τη φυλακή ο δράστης, Ντε Σάντις, με τη μητέρα του θύματος να του απαντά: «Μη λες ανοησίες, βγήκες με όπλο στον δρόμο, άρα δεν ήσουν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Ας μετανοήσει ενώπιον του Θεού».



