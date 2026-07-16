Ο Άρης έκανε το… mega deal με Ερλ Ρόμπινσον!

Κάτι που φαινόταν απίθανο στις αρχές του καλοκαιριού, είναι πλέον πραγματικότητα καθώς ο Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον είναι και τυπικά παίκτης του Άρη.
Στην πραγματικότητα ενεργοποιείται το διετές συμβόλαιο που είχε υπογράψει πριν από περίπου τρεις εβδομάδες βάσει του οποίου ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ είχε το δικαίωμα του opt out έως τις 15 Ιουλίου εφόσον εξασφάλιζε εγγυημένο συμβόλαιο σε ομάδα του ΝΒΑ.
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