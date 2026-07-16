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Ο Άρης έκανε το… mega deal με Ερλ Ρόμπινσον!

Ο Άρης ολοκληρώνει μια σπουδαία μεταγραφή καθώς ο Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον (25, 2.06) θα πρέπει να θεωρείται οριστικά δικός του με την ενεργοποίηση του διετούς συμβολαίου.

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Newsroom
ρομπινσον
Stacy Revere/Getty Images
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Κάτι που φαινόταν απίθανο στις αρχές του καλοκαιριού, είναι πλέον πραγματικότητα καθώς ο Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον είναι και τυπικά παίκτης του Άρη.

Στην πραγματικότητα ενεργοποιείται το διετές συμβόλαιο που είχε υπογράψει πριν από περίπου τρεις εβδομάδες βάσει του οποίου ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ είχε το δικαίωμα του opt out έως τις 15 Ιουλίου εφόσον εξασφάλιζε εγγυημένο συμβόλαιο σε ομάδα του ΝΒΑ. 

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