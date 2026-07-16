Ποινικές διώξεις σε 22 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετών πρώην υψηλόβαθμων δημόσιων αξιωματούχων και πολιτικού προσωπικού, απήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενόψει έρευνας για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης που αφορά γεωργικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το dikastiko.gr, oι κατηγορίες εναντίον επτά άλλων εν ενεργεία βουλευτών έχουν απορριφθεί.

Υπενθυμίζεται πως στις 24 Απριλίου 2026, το Ελληνικό Κοινοβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 ενεργών βουλευτών, ανοίγωντας τον δρόμο σε μια μεγάλης κλίμακας έρευνα για πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν το 2021, διαπιστώνοντας τα γεγονότα αναζητώντας παράλληλα ενοχοποιητικά και απαλλακτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι έρευνες έφεραν στο φως κοινά πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της ΕΕ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και επιθεωρητικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και χειραγώγηση των ευρημάτων των επιθεωρήσεων και ψευδείς πιστοποιήσεις.