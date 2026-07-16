Εφιάλτης για την Κυψέλη οι ρωγμές: «Ζούμε με έναν τρόμο» λέει κάτοικος - Διευκρινίσεις από μηχανικό

Έντονη είναι η ανησυχία μεταξύ των κατοίκων στην Κυψέλη, λόγω των ρωγμών που έχουν προκληθεί στα διαμερίσματα δεκάδων πολυκατοικιών της περιοχής. Συνεργεία κάνουν επιτόπιους ελέγχους για να διαπιστώσουν την πηγή, η οποία μπορεί να κρύβεται και στα έργα που γίνονται για το Μετρό.

Τι λέει κάτοικος της Κυψέλης

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Βασίλειος Πισσάνος, ιδιοκτήτης διαμερίσματος σε μία από τις περίπου είκοσι επηρεασμένες πολυκατοικίες της περιοχής, περιγράφει την κατάσταση.

Η περιπέτεια για τον κ. Πισσάνο, και τους συνιδιοκτήτες του κτιρίου, ξεκίνησε την περασμένη άνοιξη, όταν ο μετροπόντικας πέρασε κάτω από τα θεμέλιά τους.

«Τον Μάρτη του '26, κατά το πέρασμα του μετροπόντικα κάτω από την πολυκατοικία μας, διαπιστώσαμε πάρα πολλές φθορές σε όλη σχεδόν την πολυκατοικία και στα διαμερίσματα και στους κοινόχρηστους χώρους» ανέφερε.

Από εκείνη τη στιγμή, ξεκίνησε ένας δικαστικός και γραφειοκρατικός Γολγοθάς για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν την ασφάλεια των σπιτιών τους. Όπως καταγγέλλει ο ίδιος «εμείς επανειλημμένα με email ζητούσαμε τα στοιχεία των μετρήσεων για να δούμε τη στατικότητα του κτιρίου, εάν είναι ασφαλές το κτίριό μας μετά το πέρασμα του μετροπόντικα. Δεν δοθήκανε ποτέ. Γραπτώς μας απαντάγανε ότι πρόκειται για κάποια γεωλογικά φαινόμενα, χωρίς να μας δίνουν τα στοιχεία. Έχουμε στείλει ήδη τρία email. Η απάντησή τους είναι η ίδια, ότι είναι γεωλογικά τα φαινόμενα και δεν μπορούμε να σας δώσουμε τις μετρήσεις. Ζητήσαμε, αφού δεν θέλετε να μας τις δώσετε, να τις δούμε. Ούτε αυτό δεχτήκανε».

Η καταγγελλόμενη άρνηση των υπευθύνων να μοιραστούν τα στοιχεία των μετρήσεων έχει επιβαρύνει δραματικά την ψυχολογική κατάσταση των κατοίκων.

«Εμείς ζούμε αυτή τη στιγμή σε έναν τρόμο, να το πω έτσι. Δεν θέλω να είμαι τόσο πολύ τραγικός, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ζούμε στην αβεβαιότητα» είπε ο ίδιος.

«Είναι πλέον ψυχολογικό το ζήτημα. Υπάρχει φόβος. Στις πολυκατοικίες ζουν παιδιά, οικογένειες, μεγάλης ηλικίας άνθρωποι που δεν ξέρουν, αύριο απλώς τι τους ξημερώνει. Δεν είναι ωραίο πράγμα να ξυπνάς κάθε πρωί και να βλέπεις ρωγμές στους τοίχους και στα πλακάκια».

Ο ίδιος εξήγησε ότι η έλλειψη επίσημων εγγράφων γιγαντώνει την ανασφάλειά τους: «Όταν εγώ δεν ξέρω επίσημα και γραπτώς ότι η πολυκατοικία μου δεν έχει θέμα, καταλαβαίνετε ότι ο φόβος γίνεται επί δύο».

Ρωγμές 6 εκατοστών

Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν ότι οι ζημιές στα κτίρια της Κυψέλης δεν είναι απλές αισθητικές αμυχές, αλλά τομές που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των διαμερισμάτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, το κόστος αποκατάστασης ξεπερνά τις 10.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία.

«Έχουν ανοίξει οι τοίχοι πέντε εκατοστά, έξι εκατοστά. Αυτό για να φτιαχτεί δεν είναι ότι το στοκάρουμε και το βάφουμε. Πρέπει να ξεστρωθεί όλος ο τοίχος, να μπουν ειδικά πλέγματα μέσα. Υπάρχουν διαμερίσματα που έχουν υποστεί πολλές ζημιές, σε πόρτες, σε παράθυρα, σε τοίχους, σε πλακάκια. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αναλάβει η Κοινοπραξία» υπογράμμισε ο κ. Πισσάνο.

Ωστόσο, οι κάτοικοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν σε κανένα συνεργείο να ξεκινήσει εργασίες αν δεν διασφαλιστεί πρώτα η δομική σταθερότητα των πολυκατοικιών.

«Δεν θα μπει κανένας στο σπίτι μας, σε κανέναν, εάν δεν έχουμε επίσημα και γραπτώς τα στοιχεία των μετρήσεων όσον αφορά τη στατικότητα των κτιρίων, των πολυκατοικιών, που στον αριθμό στη γύρω περιοχή είναι είκοσι. [...] Δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον στο σπίτι μας αν δεν ξέρουμε ότι το κτίριό μας δεν έχει θέμα στατικότητας. Αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο».

Καταλήγοντας, ο ίδιος στάθηκε στο ότι η εξαγωγή των συγκεκριμένων δεδομένων είναι τεχνικά ζήτημα ελάχιστων λεπτών: «Αυτά τα συστήματα και οι μετρήσεις μπαίνουν σε συστήματα πλέον ERP και συστήματα λογισμικών που έχουν οι μεγάλες εταιρείες και αυτά μπορούν να δοθούν μέσα σε μία μέρα, τα οποία δεν μας τα δίνουν».

Σημειώνεται ότι σήμερα στις 12:00 έχει προγραμματισμένη συνάντηση για το θέμα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό.

Τι λέει πολιτικός μηχανικός

Η Έλενα Χατζηνικόλα, πολιτικός μηχανικός, μίλησε στο Action24 για την εικόνα που παρουσιάζεται στα διαμερίσματα στην Κυψέλη, σημειώνοντας πως είναι «εύλογη η ανησυχία των κατοίκων, απολύτως δικαιολογημένη», αλλά ξεκαθάρισε πως δεν έχει κανένα όφελος να προχωράμε σε γρήγορα συμπεράσματα για τα αίτια.

«Στην περίπτωση της διάνοιξης υπόγειων συραγγών, όπως του Μετροπόντικα, ασκείται μία πίεση στο έδαφος. Στην Αθήνα έχουμε τον λεγόμενο αθηναϊκό σχιστόλιθο, που παρουσιάζει μεγάλο βαθμό αποσάθρωσης και ασυνεχειών» είπε, ωστόσο, τόνισε πως «σε μεγάλα έργα, όπου αυτό του μετρό, σίγουρα έχουν συνυπολογιστεί αυτές οι ιδιαιτερότητες».

Με βάση και την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα τους Κυψελιώτες, και απαντώντας σε ερώτηση για το αν μπορεί να συμβεί κάτι ανάλογο και στην περιοχή, η κα Χατζηνικόλα εξήγησε πως για να καταρρεύσει ένα κτίριο «πρέπει να συντελεστούν παράλληλα διάφορα πράγματα».

Αλλά είπε: «Επειδή οι κατασκευές είναι το 1960-70, έστω και μία ελάχιστη υποχώρηση του εδάφους, μπορεί να ενεργοποιήσει μία εδαφική χαλάρωση. Και, κατά συνέπεια, καθίζηση».

Τέλος και όσον αφορά στα αίτια των ρωγμών, σημείωσε πως «δεν μπορούμε να πούμε τι φταίει. Μπορεί να είναι ένας συνδυασμός καθίζησης και γήρανσης των κτιρίων».