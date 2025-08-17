Ο Δημήτρης Ανάκογλου ανοίγει την καρδιά του στο Gazzetta

«Προσπαθώ να απέχω από όσα γίνονται για να μην χάσω τη χαρά για το ποδόσφαιρο». Η ατάκα που είπε στην αρχή και στο τέλος μίας εξομολόγησης για τα όσα έζησε. Δεν κατηγόρησε κανέναν για την πορεία που πήρε η καριέρα του, μόνο τον εαυτό του. Το έκανε ξεκάθαρο από την αρχή.

Σε κάθε στιγμή της συνέντευξης, οι εκφράσεις στο πρόσωπο του ήταν ξεκάθαρες για το τι γεύση του αφήνει το κάθε στιγμιότυπο της καριέρας του. Από τα πρώτα βήματα στον Πανσερραϊκό, στον Γενάρη όπου έγινε μεταγραφικό... σήριαλ μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, η Γ' Εθνική για την οποία δεν μετανιώνει και ο... γολγοθάς που ακολούθησε στον Άρη με τους τραυματισμούς.

Προτάσεις, έλλειψη σεβασμού, φίλοι, εχθροί και ο... πόλεμος που βίωσε όταν επέστρεψε στον Πανσερραϊκό φτάνοντας μέχρι και τις δικαστικές αίθουσες.

Ο Δημήτρης Ανάκογλου άνοιξε την καρδιά του στο Gazzetta και συμπίεσε όλα τα παραπάνω σε μια συζήτηση για περισσότερο από δύο ώρες. Μίλησε για όλη την ποδοσφαιρική πορεία του (Πανσερραϊκό, ΑΕΚ, Άρη, Βέροια, Λαμία και Παναχαϊκή) αλλά και την ιστορική άνοδο της Μαρκό στις επαγγελματικές κατηγορίες με τη βοήθεια του 32χρονου μεσοεπιθετικού.

Διαβάστε την συνέντευξη στο gazzetta.gr.