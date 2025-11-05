Ο εφιάλτης στο κώμα, η υπόσχεση και η επιστροφή του Ακίλε Πολονάρα: Μεθαύριο θα ξαναδεί τα παιδιά του

Ο Ακίλε Πολονάρα είχε δώσει μία υπόσχεση στη σύζυγό του Έρικα, ότι δεν θα τον ξεφορτωθούν τόσο εύκολα.

Ο Ιταλός φόργουορντ είναι μεγάλος νικητής και το απέδειξε για μία ακόμα φορά, τηρώντας την υπόσχεσή του καθώς μεθαύριο θα δει ξανά τα παιδιά του.

Ο Πολονάρα έπεσε σε πολυήμερο κώμα όταν, μετά από τη μεταμόσχευση μυελού των οστών στην οποία υποβλήθηκε τον Οκτώβριο και την θρόμβωση που προέκυψε στη συνέχεια, προκαλώντας εγκεφαλική εμβολή.

«Μου είπαν ότι υπήρχε 90% πιθανότητα να πεθάνω», δηλώνει στην ιταλική Corriere della Sera.

«Όταν ήμουν σε κώμα, ένιωθα σαν να ήμουν σε άλλη πόλη. Αλλά μην με ξεφορτώνεστε τόσο εύκολα. Το υποσχέθηκα στη γυναίκα μου την Έρικα» είπε ο Ιταλός και το κάνει πράξη, κάνοντας ένα βήμα ακόμα προς τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Πάντα συνοδευόμενος από την αγάπη της συζύγου του και περιμένοντας να ξαναδεί τα παιδιά του, Βιτόρια και Ακίλε Τζούνιορ: ο πατέρας τους χρειάζεται επίσης τη δύναμη της αγκαλιάς τους.

“Quando ero in coma mi sembrava di essere in un’altra città. Ma non vi liberate così facilmente di me. L'ho promesso a mia moglie Erika".

Ο κόσμος του μπάσκετ και του αθλητισμού αλλά και οι φίλοι του, άπλωσαν μία ασπίδα προστασίας στον «Pupazzo», (σ.σ. το παρατσούκλι του Πολονάρα), ενάντια σε όσους ξεχνούν ότι η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής είναι έγκλημα.

Εξακολουθεί να έχει περιορισμένη κινητικότητα στο δεξί του χέρι, αλλά κάνει ένα βήμα τη φορά.

Την περασμένη Κυριακή, δύο εβδομάδες μετά την εγκεφαλική εμβολή, έφυγε από το νοσοκομείο για πρώτη φορά, επιστρέφοντας σπίτι για μισή μέρα. Το ίδιο συνέβη και τη Δευτέρα, συνοδευόμενος από την Έρικα.

Μεθαύριο θα δει ξανά τα παιδιά του. Του έχουν λείψει τρομερά τους τελευταίους δύο μήνες.