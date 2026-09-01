Ο «Gordito» που έγινε Πουέρτα: Η αμφισβήτηση και τα δάκρυα έφτιαξαν τη μεταγραφή-ρεκόρ του Ολυμπιακού

Λα Βικτόρια, Κολομβία. Μία πόλη που δεν φημίζεται για τον τρόπο ζωής που έχουν οι οικογένειες αλλά το ποδόσφαιρο βρίσκεται παντού. Ειδικά για τα παιδιά που θέλουν να κυνηγήσουν το δικό τους όνειρο όμως πόσο εύκολο είναι όταν ένα αγόρι ακούσει το: «Si vas a llorar, vete para la casa»;
Τι σημαίνει αυτό; «Αν είναι να κλαις, πήγαινε σπίτι». Δεν σταμάτησε να κλαίει, όμως μέσα του κάτι άλλαξε. Κάτι «έσπασε» και ξαναχτίστηκε πιο ώριμο. Ήταν ο Γκουστάβο Πουέρτα που τότε αντιλήφθηκε ότι το ποδόσφαιρο χρειάζεται χαρακτήρα όπως συνηθίζει να λέει σε κάθε του συνέντευξη.
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