Ο Χάαλαντ αποκάλυψε κατά λάθος το μήνυμα που υπάρχει στα αποδυτήρια της Σίτι

Τις προηγούμενες μέρες, εκτός από όλους τους μεγάλες αστέρες της Μάντσεστερ Σίτι, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας βρέθηκε και ο θρύλος του UFC, Καμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, ο οποίος φωτογραφήθηκε μεταξύ άλλων και με τον Έρλινγκ Χάαλντ.
Μάλιστα, την εικόνα αυτή την ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και ο Νορβηγός επιθετικός, ο οποίος μάλιστα χωρίς να το θέλει αποκάλυψε και ένα μήνυμα που παίζει στις οθόνες των αποδυτηρίων.
