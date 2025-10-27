Ο κακός χαμός στην αλλαγή του Βινίσιους: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» - Aιχμηρή απάντηση Αλόνσο

Τα ισπανικά ΜΜΕ αποκάλυψαν τα όσα είπε ο Βινίσιους Τζούνιορ την ώρα που γινόταν αλλαγή στο Clasico, αλλά και την «αιχμηρή» απάντηση του προπονητή του.

Ήταν ένα Clasico γεμάτο πάθος, ένταση, σκληρά μαρκαρίσματα, αποβολή (Πέδρι) και εν τέλει με νικήτρια τη Ρεάλ Μαδρίτης που χάρη στο 2-1 ξέφυγε στο +5 από την Μπαρτσελόνα στην κούρσα τίτλου της La Liga.

Τα νεύρα συνεχίστηκαν και στο φινάλε, με τους ποδοσφαιριστές και τα σταφ να... πιάνονται στα χέρια, ενώ Λαμίν Γιαμάλ και Βινίσιους Τζούνιορ αντάλλαξαν... ωραίες κουβέντες. Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε φροντίσει και νωρίτερα να απασχολήσει με την συμπεριφορά του, όταν άρχισε τα... γαλλικά, την ώρα που ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να τον αντικαταστήσει.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr