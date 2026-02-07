Ο Καραλής ίπταται: Πρωτιά με 5.90μ. στο Fly Athens Indoor 2026

Το κλειστό της Παιανίας γνώρισε τις πρώτες μεγάλες του στιγμές μετά την επαναλειτουργία του, έπειτα από 15 χρόνια, χάρη στον Εμμανουήλ Καραλή.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στο Fly Athens Indoor 2026 με άλμα στα 5.90 μ., σε μια βραδιά που θύμισε παλιές δόξες του σταδίου.

Μπορεί το πρώτο 6άρι της χρονιάς να μην ήρθε, όμως ο 27χρονος ολυμπιονίκης έζησε μια ξεχωριστή εμπειρία: αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Παιανία και αποθεώθηκε από το κοινό που γέμισε τις εξέδρες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που τον ώθησε σε μεγάλα άλματα.

Ο Καραλής μπήκε στον αγώνα στα 5.70 μ., τα οποία πέρασε με την πρώτη προσπάθεια. Άφησε τα 5.80 μ. — ύψος που ξεπέρασε ο Κρις Νίλσεν — και συνέχισε στα 5.90 μ., όπου τα κατάφερε στη δεύτερη προσπάθεια. Στη συνέχεια έβαλε τον πήχη στα 6.00 μ., κυνηγώντας να βελτιώσει κατά επτά εκατοστά την κορυφαία φετινή επίδοση που ήδη του ανήκει.