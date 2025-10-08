Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε και επίσημα ο πρώτος, εν ενεργεία, δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με την εταιρεία χρηματοοικονομικών πληροφοριών και μέσων ενημέρωσης Bloomberg.

Ο Δείκτης Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, ο οποίος «παρακολουθεί» τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο με βάση την καθαρή τους περιουσία, μέτρησε για πρώτη φορά την περιουσία του 40χρονου Πορτογάλου και επιθετικού της Al-Nassr.

Η αποτίμηση λαμβάνει υπόψη τα κέρδη της καριέρας, τις επενδύσεις και τις χορηγίες και αναφέρει ότι η καθαρή περιουσία του Ρονάλντο ανέρχεται σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια (1,04 δισεκατομμύρια λίρες).

Κριστιάνο Ρονάλντο: Πώς έγινε δισεκατομμυριούχος

Αναφέρει ότι κέρδισε περισσότερα από 550 εκατομμύρια δολάρια (410 εκατομμύρια λίρες) σε μισθούς μεταξύ 2002 και 2023, και αναλύει τα δηλωθέντα κέρδη του από συμφωνίες και χορηγίες, συμπεριλαμβανομένης μιας δεκαετούς συμφωνίας με τη Nike αξίας σχεδόν 18 εκατομμυρίων δολαρίων (13,4 εκατομμύρια λίρες).

Όταν ο Ρονάλντο εντάχθηκε στην Al-Nassr της Σαουδικής Pro League το 2022, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου με ετήσιο μισθό 177 εκατομμύρια λίρες.

Το συμβόλαιό του έληγε τον Ιούνιο του 2025, αλλά υπέγραψε μια νέα διετή συμφωνία - σύμφωνα με πληροφορίες αξίας άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων (298 εκατομμύρια λίρες) - που θα τον κρατήσει στον σύλλογο μετά τα 42α γενέθλιά του.

Με πληροφορίες από BBC