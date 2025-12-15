Ο Λαφόν φεύγει από τον Παναθηναϊκό πάνω που ξεκίνησε να του δίνει βαθμούς

Ο Παναθηναϊκός περίμενε τα πράγματα να έρθουν διαφορετικά μετά το πολύ καλό ξεκίνημα που έκανε κόντρα στον Βόλο και βρέθηκε να προηγείται με 2-0, όμως τελικά χρειάστηκε να καρδιοχτυπήσει για να κερδίσει το κλαμπ της Μαγνησίας με 2-1.
Οι «πράσινοι» δέχθηκαν ένα γκολ στο φινάλε του ημίχρονο μ' ένα σουτ του Κόμπα που κόντραρε, πέρασε από... 20 πόδια και βρέθηκε στην γωνία του Λαφόν και λίγο έλειψε να ισοφαριστούν στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, όταν ο Κώτσιρας έκανε το πέναλτι στον Λάμπρου στο 48', όμως ο Έλληνας φορ ηττήθηκε από τον Ιβοριανό κίπερ του «τριφυλλιού», ο οποίος τον... ψάρεψε, βρήκε την σωστή γωνία και απέκρουσε δίνοντας την λύση στην ομάδα του.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Κοκαΐνη, ποδόσφαιρο και μαύρο μητρώο: Ποιος είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ» που πιάστηκε στον Πειραιά
- Αχμέντ αλ Αχμέντ: O 43χρονος μουσουλμάνος που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην Αυστραλία
- Λιάγκας: «Είναι στην τελική ευθεία να κάνει μήνυση - Θα καταγγείλει ασέλγεια στο καμαρίνι του τραγουδιστή»
- Ο πραγματικός λόγος που τα «έσπασαν» Χριστοπούλου - Αναστασοπούλου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.