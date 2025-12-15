Ο Λαφόν φεύγει από τον Παναθηναϊκό πάνω που ξεκίνησε να του δίνει βαθμούς

Ο Παναθηναϊκός περίμενε τα πράγματα να έρθουν διαφορετικά μετά το πολύ καλό ξεκίνημα που έκανε κόντρα στον Βόλο και βρέθηκε να προηγείται με 2-0, όμως τελικά χρειάστηκε να καρδιοχτυπήσει για να κερδίσει το κλαμπ της Μαγνησίας με 2-1.

Οι «πράσινοι» δέχθηκαν ένα γκολ στο φινάλε του ημίχρονο μ' ένα σουτ του Κόμπα που κόντραρε, πέρασε από... 20 πόδια και βρέθηκε στην γωνία του Λαφόν και λίγο έλειψε να ισοφαριστούν στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, όταν ο Κώτσιρας έκανε το πέναλτι στον Λάμπρου στο 48', όμως ο Έλληνας φορ ηττήθηκε από τον Ιβοριανό κίπερ του «τριφυλλιού», ο οποίος τον... ψάρεψε, βρήκε την σωστή γωνία και απέκρουσε δίνοντας την λύση στην ομάδα του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr