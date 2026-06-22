Ο Μέσι έχασε πέναλτι στο Αργεντινή - Αυστρία: Βίντεο με την αντίδρασή του

Μία ανάσα από το ρεκόρ βρέθηκε ο Λιονέλ Μέσι να βρεθεί στην κορυφή των σκόρερ στο Μουντιάλ, ωστόσο δεν τα κατάφερε, καθώς αστόχησε από την άσπρη βούλα, χάνοντας πέναλτι στον αγώνα Αργεντινή - Αυστρία.
Ο Μέσι δεν έκανε καλή εκτέλεση για τα δεδομένα της κλάσης του και έχασε την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παγκισμίου Κυπέλλου.
H αντίδραση του Μέσι μετά το χαμένο του πέναλτι ήταν η αναμενόμενη. δεν μπορούσε να πιστέψει την κακή εκτέλεση πέναλτι.
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