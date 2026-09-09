Μενού

Ο Μέσι χτίζει ποδοσφαιρική «αυτοκρατορία» στην Ισπανία - Αγόρασε και δεύτερη ομάδα

Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να κάνει μια νέα επιχειρηματική κίνηση στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς συμφώνησε στην αγορά των μετοχών και δεύτερης ομάδας στην Ισπανία.

Reader symbol
Newsroom
μεσι
Koji Watanabe/Getty Images
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μετά την είδηση ότι αποσύρεται από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέσι ανακοινώθηκε πως ετοιμάζεται να κάνει μια νέα επιχειρηματική κίνηση, φυσικά στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Όπως ανακοίνωσε η Ελντένσε, ο σταρ του ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να αγοράσει τον ποδοσφαιρικό σύλλογο που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία που έχει την έδρα του στην Ισπανία, μετά από «προκαταρκτική συμφωνία» για να γίνει ο κύριος μέτοχος της.

Πρόκειται για τον δεύτερο σύλλογο που αποκτά ο Αργεντίνος σούπερσταρ, καθώς τον Απρίλιο είχε αγοράσει την καταλανική Κορνέλα που βρίσκεται στην 5η κατηγορία της χώρας.

«Έχει επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία με τον Λιονέλ Μέσι για την απόκτηση των μετοχών που κατέχει επί του παρόντος η Grupo TH Soluciones, γεγονός που θα τον καταστήσει πλειοψηφικό μέτοχο της ομάδας. Η συναλλαγή υπόκειται επί του παρόντος στην ολοκλήρωση των υπόλοιπων νομικών και συμβατικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, καθώς και της απαιτούμενης έγκρισης από το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητισμού της Ισπανίας (CSD)», έγραφε η ανακοίνωση της Ελντένσε.

Υπενθυμίζεται, ότι ο επί χρόνια μεγαλύτερος αντίπαλος του Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα Αλ-Νασρ της Σαουδικής Προ Λιγκ, αγόρασε το Φεβρουάριο το 25% των μετοχών της ισπανικής ομάδας Αλμερία, η οποία αγωνίζεται επίσης στη δεύτερη εθνική.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ