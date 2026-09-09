Ο Μέσι χτίζει ποδοσφαιρική «αυτοκρατορία» στην Ισπανία - Αγόρασε και δεύτερη ομάδα

Μετά την είδηση ότι αποσύρεται από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέσι ανακοινώθηκε πως ετοιμάζεται να κάνει μια νέα επιχειρηματική κίνηση, φυσικά στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Όπως ανακοίνωσε η Ελντένσε, ο σταρ του ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να αγοράσει τον ποδοσφαιρικό σύλλογο που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία που έχει την έδρα του στην Ισπανία, μετά από «προκαταρκτική συμφωνία» για να γίνει ο κύριος μέτοχος της.



Πρόκειται για τον δεύτερο σύλλογο που αποκτά ο Αργεντίνος σούπερσταρ, καθώς τον Απρίλιο είχε αγοράσει την καταλανική Κορνέλα που βρίσκεται στην 5η κατηγορία της χώρας.

🚨 BREAKING: Lionel Messi becomes new owner of La Liga 2 side CD Eldense. 🇪🇸



Messi buys 100% of the club’s currently established in La Liga 2 in Spain — follows the investment made in Catalunya side UD Cornellá.



🎥➕ https://t.co/TQeEVFTS51 pic.twitter.com/jyhQIOXg9X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2026

«Έχει επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία με τον Λιονέλ Μέσι για την απόκτηση των μετοχών που κατέχει επί του παρόντος η Grupo TH Soluciones, γεγονός που θα τον καταστήσει πλειοψηφικό μέτοχο της ομάδας. Η συναλλαγή υπόκειται επί του παρόντος στην ολοκλήρωση των υπόλοιπων νομικών και συμβατικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, καθώς και της απαιτούμενης έγκρισης από το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητισμού της Ισπανίας (CSD)», έγραφε η ανακοίνωση της Ελντένσε.



Υπενθυμίζεται, ότι ο επί χρόνια μεγαλύτερος αντίπαλος του Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα Αλ-Νασρ της Σαουδικής Προ Λιγκ, αγόρασε το Φεβρουάριο το 25% των μετοχών της ισπανικής ομάδας Αλμερία, η οποία αγωνίζεται επίσης στη δεύτερη εθνική.