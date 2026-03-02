Ο Μιχάλης Παυλής στη Μεταβίβαση Powered by Novibet: «Από το γήπεδο στη σκλήρυνση κατά πλάκας και πάλι στο γήπεδο»

Η ζωή αποφάσισε για τον Μιχάλη Παυλή μεγάλα πράγματα. Σε όλες της τις εκφάνσεις. Στη χαρά, στην αγωνία, στον ενθουσιασμό, στην απογοήτευση, τη δικαίωση και τη λύπη. Όλα στο κόκκινο.

Ή μάλλον, για εκείνον, όλα στο κίτρινο. Όλα στον υπερθετικό βαθμό.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

