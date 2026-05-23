Ο Μίλτος Τεντόγλου «ξεπιάστηκε» στην Κίνα: Πρώτη θέση με άλμα 8,46 για κορυφαία φετινή επίδοση

Μπορεί να ξεχάσατε τον Μίλτο Τεντόγλου μέσα στην αρνητικά φορτισμένη επικαιρότητα, αλλά το διεθνές μας φαινόμενο μόλις πέρασε «οδοστρωτήρας» από την Κίνα.

Ξεχάσατε τον Μίλτο Τεντόγλου μέσα στην αρνητικά φορτισμένη επικαιρότητα; Κακώς. Το παιδί «φαινόμενο» του εις μήκος ταξίδεψε στην Κίνα, στο meeting της Σιαμέν για το Diamond League, και το πήρε «σβάρνα» βέβαια.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πήρε τη νίκη στην Κίνα με εξαιρετικό άλμα. Συγκεκριμένα, πήδηξε στα 8.46 μέτρα ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο.

Ο Τεντόγλου από νωρίς έδειξε ότι είχε έρθει για ανταγωνιστεί, καθώς πήδηξε στα 8.37 στο πρώτο του άλμα, η οποία είναι η τέταρτη καλύτερη επίδοση για φέτος. Δεύτερος τερμάτισε ο Τζαμαϊκανός, Γκέιλ με 8.32, ενώ την τριάδα έκλεισε ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ με 8.29μ.

