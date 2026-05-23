Ο Μίλτος Τεντόγλου «ξεπιάστηκε» στην Κίνα: Πρώτη θέση με άλμα 8,46 για κορυφαία φετινή επίδοση

Ξεχάσατε τον Μίλτο Τεντόγλου μέσα στην αρνητικά φορτισμένη επικαιρότητα; Κακώς. Το παιδί «φαινόμενο» του εις μήκος ταξίδεψε στην Κίνα, στο meeting της Σιαμέν για το Diamond League, και το πήρε «σβάρνα» βέβαια.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πήρε τη νίκη στην Κίνα με εξαιρετικό άλμα. Συγκεκριμένα, πήδηξε στα 8.46 μέτρα ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο.

Ο Τεντόγλου από νωρίς έδειξε ότι είχε έρθει για ανταγωνιστεί, καθώς πήδηξε στα 8.37 στο πρώτο του άλμα, η οποία είναι η τέταρτη καλύτερη επίδοση για φέτος. Δεύτερος τερμάτισε ο Τζαμαϊκανός, Γκέιλ με 8.32, ενώ την τριάδα έκλεισε ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ με 8.29μ.