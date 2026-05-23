Στο Χ του Νάιτζελ Χέηζ Ντέιβις συμβαίνει μια επική οπαδική καζούρα

Happy Traveller με μουσική Ευτύχη Μπλέτσα, Κόμπε από τα Τέμου, «θαυμάζουμε την περιπετειώδη σου φύση» και άλλα υπέροχα, από Κόκκινους και Πράσινους οπαδούς.

Γιάννης Δημητρέλλος
Ο επαγγελματικός αθλητισμός έχει και μια κυνική πλευρά. Οι παίκτες αμείβονται με παχυλά συμβόλαια, κάνουν τις προπονήσεις τους, παίζουν στα παιχνίδια όταν τους βάζει μέσα ο προπονητής και ύστερα κάθονται στον πάγκο. Κάποιοι επιλέγουν να δείξουν μια συμπάθεια προς τους φιλάθλους της εκάστοτε ομάδας τους, άλλοι είναι πιο ψυχροί, παίζουν, πληρώνονται και στο ρεπό τους, απολαμβάνουν αυτά που μπορούν να αγοράσουν, όπως ένα μακρινό ταξίδι, ή πολλά, μακρινά ταξίδια. Αυτή είναι η περίπτωση του Νάιτζελ Χέηζ- Ντείβις, του αμερικάνου φόργουορντ που ήρθε στο δεύτερο μισό της σεζόν για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο αθλητής που έχει αγωνιστεί και στο NBA (Φοίνιξ Σανς) αλλά και στην Ευρωλίγκα (Φενέρμπαχτσε), μέχρι σήμερα δεν δείχνει τόσο πολύ δεμένος με την ομάδα, όσο με τον εαυτό του και τα ταξίδια, που όσο αγαπάει.

Όταν ο Νάιτζελ ανέβασε μίνι-ταινία από το ταξίδι του στην Ισλανδία, παραμονές της έναρξης του φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα στην Αθήνα, αρκετοί οπαδοί της ομάδας του τριφυλλιού, δεν χάρηκαν ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού είδαν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τρολάρισμα. 

Κάποιος ήταν έξαλλος, ΕΞΑΛΛΟΣ

(πώς τολμάς να μας τρολάρεις; Φύγε αμέσως από τον Παναθηναϊκό, μην ξαναπαίξεις ποτέ ξανά για εμάς!)

Αυτό με το National Geographic

 
(Εδώ είναι Παναθηναϊκός, όχι το National Geographic. «Διαβάσε» το δωμάτιο, οι φανς αιμορραγούν κι εσύ κερδίζεις μίλια. Ο σεβασμός κερδίζεται αδελφέ)
 

Αυτό που λέει κάτι για τον Κόμπε Μπράιαντ και τα Temu (;)

 
(σημείωση: Ο Νάιτζελ Χέηζ-Ντέιβις είναι θαυμαστής του Κόμπε Μπράιαντ. Λίγο πριν τον τελικό της Ευρωλίγκας, όπου είχε κατακτήσει το τρόπαιο με την Φενέρ, είχε στείλει μήνυμα στο προσωπικό λογαριασμό του Κόμπε στο Instagram, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για όσα έχει πετύχει. Το μήνυμα εστάλη το 2025. Ο Κόμπε έχει απεβιώσει το 2020. Είναι περίεργος τύπος ο Νάιτζελ Χέηζ-Ντέιβις)
 
 

Αυτός που θυμίζει την επικαιρότητα στον Νάιτζελ

(Aδελφέ, σε σεβαστήκαμε από την πρώτη σου μέρα στην ομάδα. Περιμέναμε ένα σ/κ για την μεταγραφή σου. Δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ που ανακοινώθηκες. Νομίζω καταλαβαίνεις πως έχουμε απογοητευτεί από την εμφάνιση της ομάδας μας. Οι αντίπαλοι μας θα το σηκώσουν το τρόπαιο στην έδρα μας)

Ένας θαυμαστής του Νάιτζελ Χέηζ - Ντέιβις με ερυθρόλευκα

 
(Θαυμάζουμε την περιπετειώδη σου φύση, συνέχισε έτσι Νάιτζελ)

Λίγη ερυθρόλευκη τρολιά ακόμα

 
 
(Εμείς οι φανς του Ολυμπιακού σε θαυμάζουμε, μετά από μια δύσκολη σεζόν, ο αθλητής πρέπει να χαλαρώνει, συνέχισε έτσι! Οι φανς του Παναθηναϊκού μάλλον δεν θα συμφωνούν με αυτό...)

Euroleague ή Eurotrip;

 
(Οι φανς του Παναθηναϊκού ήθελαν τελικούς Euroleague, τους έδωσε highlights από το Eurotrip - αναφορά στην ομώνυμη ταινία)

Το σωστό σάουντρακ  («Πού είσαι; Πού είσαι; Έφαγα τον κόσμο να σε βρω...»)

