Στο Χ του Νάιτζελ Χέηζ Ντέιβις συμβαίνει μια επική οπαδική καζούρα

Ο επαγγελματικός αθλητισμός έχει και μια κυνική πλευρά. Οι παίκτες αμείβονται με παχυλά συμβόλαια, κάνουν τις προπονήσεις τους, παίζουν στα παιχνίδια όταν τους βάζει μέσα ο προπονητής και ύστερα κάθονται στον πάγκο. Κάποιοι επιλέγουν να δείξουν μια συμπάθεια προς τους φιλάθλους της εκάστοτε ομάδας τους, άλλοι είναι πιο ψυχροί, παίζουν, πληρώνονται και στο ρεπό τους, απολαμβάνουν αυτά που μπορούν να αγοράσουν, όπως ένα μακρινό ταξίδι, ή πολλά, μακρινά ταξίδια. Αυτή είναι η περίπτωση του Νάιτζελ Χέηζ- Ντείβις, του αμερικάνου φόργουορντ που ήρθε στο δεύτερο μισό της σεζόν για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο αθλητής που έχει αγωνιστεί και στο NBA (Φοίνιξ Σανς) αλλά και στην Ευρωλίγκα (Φενέρμπαχτσε), μέχρι σήμερα δεν δείχνει τόσο πολύ δεμένος με την ομάδα, όσο με τον εαυτό του και τα ταξίδια, που όσο αγαπάει.

Όταν ο Νάιτζελ ανέβασε μίνι-ταινία από το ταξίδι του στην Ισλανδία, παραμονές της έναρξης του φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα στην Αθήνα, αρκετοί οπαδοί της ομάδας του τριφυλλιού, δεν χάρηκαν ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού είδαν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τρολάρισμα.

Κάποιος ήταν έξαλλος, ΕΞΑΛΛΟΣ

HOW DARE YOU’RE TROLLING US.



LEAVE PANATHINAIKOS IMMEDIATELY. NEVER PLAY FOR US AGAIN. NEVER EVER!!!! — B.I.Green ☘️ (@biggie_greens) May 22, 2026

(πώς τολμάς να μας τρολάρεις; Φύγε αμέσως από τον Παναθηναϊκό, μην ξαναπαίξεις ποτέ ξανά για εμάς!)

Αυτό με το National Geographic

This is Panathinaikos, not National Geographic. Read the room, the fans are bleeding and you are collecting air miles. Respect is earned brother.. — Leoforos Alexandras (@resist2exist13) May 22, 2026

(Εδώ είναι Παναθηναϊκός, όχι το National Geographic. «Διαβάσε» το δωμάτιο, οι φανς αιμορραγούν κι εσύ κερδίζεις μίλια. Ο σεβασμός κερδίζεται αδελφέ)

Αυτό που λέει κάτι για τον Κόμπε Μπράιαντ και τα Temu (;)

kobe-temu mentality 😂😂😂 — savvas nektarios (@savvasnektarios) May 23, 2026

(σημείωση: Ο Νάιτζελ Χέηζ-Ντέιβις είναι θαυμαστής του Κόμπε Μπράιαντ. Λίγο πριν τον τελικό της Ευρωλίγκας, όπου είχε κατακτήσει το τρόπαιο με την Φενέρ, είχε στείλει μήνυμα στο προσωπικό λογαριασμό του Κόμπε στο Instagram, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για όσα έχει πετύχει. Το μήνυμα εστάλη το 2025. Ο Κόμπε έχει απεβιώσει το 2020. Είναι περίεργος τύπος ο Νάιτζελ Χέηζ-Ντέιβις)

Αυτός που θυμίζει την επικαιρότητα στον Νάιτζελ

Bro we respect you from your first day in our team. We waited for your transfer one weekend. We didn't sleep the night that your transfer announced. I think that you understand we are disappointed from our team performance. Our rival team will lift the trophy at our home. — Antonio (@antonis13700) May 22, 2026

(Aδελφέ, σε σεβαστήκαμε από την πρώτη σου μέρα στην ομάδα. Περιμέναμε ένα σ/κ για την μεταγραφή σου. Δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ που ανακοινώθηκες. Νομίζω καταλαβαίνεις πως έχουμε απογοητευτεί από την εμφάνιση της ομάδας μας. Οι αντίπαλοι μας θα το σηκώσουν το τρόπαιο στην έδρα μας)

Ένας θαυμαστής του Νάιτζελ Χέηζ - Ντέιβις με ερυθρόλευκα

We really admire your adventurous nature. Keep going Nigel — Ο Έισι Ο Λο 🔴⚪️ (@hum_rattlen) May 23, 2026

(Θαυμάζουμε την περιπετειώδη σου φύση, συνέχισε έτσι Νάιτζελ)

Λίγη ερυθρόλευκη τρολιά ακόμα

Πράσινος Ευτυχής Μπλέτσας ! Εύγε ! pic.twitter.com/oX6681MoQF — BigSofo 🔴⚪ (@Sofopoulos) May 23, 2026

(Εμείς οι φανς του Ολυμπιακού σε θαυμάζουμε, μετά από μια δύσκολη σεζόν, ο αθλητής πρέπει να χαλαρώνει, συνέχισε έτσι! Οι φανς του Παναθηναϊκού μάλλον δεν θα συμφωνούν με αυτό...)

Euroleague ή Eurotrip;

#paoBC wanted the Euroleague finals, he gave them Eurotrip highlights. Beach MVP.#OlympiacosBC — FreeThinker (@freethi47441236) May 23, 2026

(Οι φανς του Παναθηναϊκού ήθελαν τελικούς Euroleague, τους έδωσε highlights από το Eurotrip - αναφορά στην ομώνυμη ταινία)

Το σωστό σάουντρακ («Πού είσαι; Πού είσαι; Έφαγα τον κόσμο να σε βρω...»)

Cool vid, bro. But you need the right soundtrack 😎

I fixed it for you pic.twitter.com/cY75RBbkwY — Apro2 (@xSwpous) May 23, 2026