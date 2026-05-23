Έξαλλος ο Τσιμιτσέλης: «Άλλη ερώτηση, αλλιώς έφυγα» - Η ατάκα φωτιά για τον Ουγγαρέζο

Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης από τις επίμονες ερωτήσεις που του έγιναν από δημοσιογράφους σχετικά με την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», αλλά και έκανε ένα δεικτικό σχόλιο για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον οποίο διατηρεί κόντρα - για τον ίδιο λόγο.

Ερωτώμενος για την έναρξη της δίκης μεταξύ του ΣΚΑΪ και των Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργου Κουρδή, που καταγγέλλουν την απομάκρυνσή τους από την εκπομπή, φάνηκε να εκνευρίζεται και ζήτησε από τους δημοσιογράφους να ρωτήσουν το κανάλι για το τι συμβαίνει.

«Δεν ξέρω, δεν το έχω παρακολουθήσει. Δεν τους έχω δει ποτέ από κοντά. Ήξερα ότι θα είναι τα παιδιά και μετά μου είπαν ότι δεν θα είναι. (...) Δεν μπορώ να πάρω θέση για το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω» είπε ο ηθοποιός.

Σχετικά με την κριτική για το ότι ένας ηθοποιός αναλαμβάνει να παρουσιάσει, σημείωσε πως ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει ό,τι τον ευχαριστεί, σε λογικά πλαίσια.

Ο ίδιος, όπως είπε, δεν θα παρουσίαζε δελτίο ειδήσεων, ούτε και θα έκανε ρεπορτάζ στον δρόμο.

Σε ερώτηση για το εάν είναι εκνευρισμένος για την επαναφορά αυτού του θέματος και των σχετικών ερωτήσεων, ξέσπασε: «Είμαι πολύ εκνευρισμένος, με ενοχλεί αφάνταστα. Όλα τα πράγμα έχουν ένα όριο και το δικό μου όριο το έχουμε ξεπεράσει εδώ και καιρό. Άλλο θέμα, αλλιώς έφυγα».

Τέλος, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική του Δημήτρη Ουγγαρέζο αναφορικά με τα ελληνικά του Γιώργου Λιανού του Survivor, απάντησε: «Όταν χωνέψει τα άντερά του ο Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα».