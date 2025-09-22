O Ολυμπιακός έδειξε πόσο καλύτερος και πιο έτοιμος είναι, παρά τα λάθη του Μεντιλίμπαρ

Θα μπορούσε, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς, να το πάρει ο Παναθηναϊκός; Ασφαλώς. Λίγο ακόμα αν... άντεχε, ή λίγο πιο έξυπνα αν είχε συμπεριφερθεί στο 79' ο Σφιντέρσκι από την υπέροχη πάσα του Κυριακόπουλου, θα το είχε πάρει το τρίποντο. Θα ήταν δίκαιη βάσει απόδοσης η νίκη του; Οχι.

Όπως και με τον Λεβαδειακό και με την Κηφισιά, δέχθηκε γκολ στα τελευταία λεπτά και έφυγε ως... ηττημένος από το ντέρμπι εναντίον του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζοντας στο β' μέρος με τους «βασικούς» έδειξε πόσο καλύτερη ομάδα είναι αυτή την περίοδο από τον Παναθηναϊκό, πόσο πιο έτοιμη και καλοδουλεμένο σύνολο έχει, έδειξε την ποιότητα και το βάθος του στη μεσαία και στην επιθετική γραμμή του.

