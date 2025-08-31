Ο παλαίμαχος άσος που είναι 24 ώρες στο πλευρό του Ιωαννίδη για να κλείσει η μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ

Το ιστορικό του Παναθηναϊκού με την Σπόρτινγκ Λισαβώνας για τον Φώτη Ιωαννίδη απέχει πλέον λίγες ώρες από την επίσημη ολοκλήρωσή του.

Ο Έλληνας επιθετικός αναμένεται σύντομα να γίνει κι επίσημα κάτοικος Λισαβώνας σ' ένα deal που φτάνει τα 25 εκατ. ευρώ και είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία των «πρασίνων» παίρνοντας την θέση εκείνου του Γιώργου Βαγιαννίδη, που έγινε και πάλι με το πορτογαλικό κλαμπ.

Μάλιστα η συμφωνία αυτή μπορεί να αποτελέσει και την μεγαλύτερη αγορά στην ιστορία των Πορτογάλων, αν ο Έλληνας φορ κατορθώσει να πιάσει όλα τα μπόνους που προβλέπονται.

Να σημειώσουμε δε πως όλα αυτά τα χρήματα έχουν δοθεί για το 75% του ποδοσφαιριστή, αφού οι «πράσινοι» έχουν καταφέρει να διατηρήσουν ένα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 25%.

