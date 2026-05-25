Ο Πειραιάς δεν κοιμήθηκε: Πανηγυρισμοί μέχρι το πρωί για το 4ο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού

Ο Πειραιάς έζησε μια ολονύχτια «ερυθρόλευκη» γιορτή για την κατάκτηση της EuroLeague για τέταρτη φορά από τον Ολυμπιακό, με χιλιάδες φιλάθλους να αποθεώνουν τους νέους Πρωταθλητές Ευρώπης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε της Ρεάλ με 92-85 στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο «Telekom Center Athens», επιστρέφοντας στην κορυφή της Ευρώπης ύστερα από τέσσερις αποτυχημένες παρουσίες σε Final Four.

Την ίδια ώρα, ο Πειραιάς είχε ήδη ντυθεί στα «κόκκινα». Από νωρίς το βράδυ, χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με καπνογόνα, συνθήματα και τραγούδια.

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» έφτασε με ανοιχτό πούλμαν από το ξενοδοχείο «Ilisian», συνοδευόμενη από μηχανοκίνητη πορεία και χιλιάδες οπαδούς που κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού γνώρισαν μοναδικές στιγμές αποθέωσης από τον κόσμο.Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, ο Σάσα Βεζένκοφ, ο MVP του Final Four Εβάν Φουρνιέ, καθώς και οι Τόμας Ουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο.

Η άφιξη της αποστολής καθυστέρησε λόγω της τεράστιας προσέλευσης, με τους δρόμους γύρω από το Δημοτικό Θέατρο να είναι ασφυκτικά γεμάτοι.

Στην ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα, πρώτος πήρε τον λόγο ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, συγχαίροντας την ομάδα και τον κόσμο για τη διαρκή στήριξη.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η ομιλία του Παπανικολάου, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος είπε:

«Ολυμπιακός είναι να έχει πάει 5 το πρωί και να είστε ακόμα εδώ. Αυτό σημαίνει Ολυμπιακός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνετε για αυτή την ομάδα. Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε όλοι μαζί».

Συγκινημένος εμφανίστηκε και ο Βεζένκοφ, ο οποίος ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη μετά την επιστροφή του από το NBA.

«Όταν επέστρεψα το 2024, ονειρευόμουν ακριβώς αυτές τις στιγμές. Περάσαμε δύσκολες στιγμές, αλλά τα καταφέραμε. Τώρα πάμε και για το πρωτάθλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η φιέστα κορυφώθηκε με τους παίκτες και τον κόσμο να τραγουδούν μαζί τον ύμνο του συλλόγου, μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που μετέτρεψε τον Πειραιά σε ένα απέραντο «ερυθρόλευκο» πάρτι.