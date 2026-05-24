Προς τελική συμφωνία Λιάγκας – ΑΝΤ1: Αλλάζουν όλα στο «Πρωινό» - Ποιος παραμένει

Χωρίς ακόμη να υπάρχουν υπογραφές φαίνεται πως Γιώργος Λιάγκας και ΑΝΤ1 βαδίζουν προς τελική συμφωνία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το κλίμα σε νέα επικοινωνία που υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών την Παρασκευή 22 Μαϊου μετά το τέλος του «Πρωινού», ήταν σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες επαφές και ξεκίνησε να ορίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια το πλαίσιο που θα κινηθούν κανάλι και παρουσιαστής για την ολοκλήρωση του deal.

Ο Γιώργος Λιάγκας φαίνεται πως καταννοεί την αναγκαιότητα περιστολής των μπάτζετ του «Πρωινού» για τη νέα σεζόν ωστόσο οι μειώσεις θα είναι μικρότερες σε σχέση με αυτές που πρότεινε αρχικά ο ΑΝΤ1.

Επίσης είναι δεδομένο πως μετά από δύο όχι καλές σεζόν της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης, η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 θα ανανεωθεί ριζικά μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες.

Σχεδόν σίγουρη θεωρείται η παραμονή του Τάσου Τεργιάκη στην εκπομπή. Από ‘κει και πέρα το πάνελ θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και κυκλοφορούν πληροφορίες πως ήδη έχουν ξεκινήσει άτυπες κρούσεις προς άλλα πρόσωπα της τηλεοπτικής αγοράς.

Τα ονόματα που ακούγονται έχουν χαμηλότερο οικονομικό κασέ (ηλικία, εμπειρία κτλ) και εφόσον προχωρήσουν οι συμφωνίες θα εξυπηρετηθούν και οι νέες οικονομικές απαιτήσεις. Η ομάδα πίσω από τις κάμερες τόσο σε επίπεδο επιτελών όσο και συντακτών αλλά και τεχνικών (μοντέρ) θα μειωθεί αριθμητικά.

Το αίτημα του Γιώργου Λιάγκα για επιστροφή του «Πρωινού» στη ζώνη των 10.00 αναμένεται να ικανοποιηθεί και σε δεύτερο χρόνο και η επιθυμία του για επιστροφή και στη βραδινή ζώνη.

Η χρονική διάρκεια του νέου συμβολαίου ενδεχομένως θα είναι για ένα έτος χωρίς να αποκλείεται το 1 + 1 με την option πάντα από την πλευρά του τηλεοπτικού σταθμού.

Οι συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα που δεν θα συνεχίσουν στην εκπομπή αναμένεται να ενημερωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.