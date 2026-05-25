Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 56 ετών, μετά από σκληρή και πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Είχε μιλήσει, σε αρκετές εμφανίσεις της, για τη διάγνωση αλλά και τη χρονική συγκυρία που έμαθε για την ασθένεια της: δύο μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της.

Σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1 και με αφορμή τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, επίσης από καρκίνο, είχε αναφερθεί στο πόσο δύσκολο είναι για μία μητέρα να δοκιμάζεται κατ΄αυτόν τον τρόπο.

«Κάθε μάνα, κάθε γυναίκα που περνάει κάτι τέτοιο, το πρώτο που σκέφτεσαι είναι αυτό, τα παιδιά μου» είπε.

Και σε όσους τής έλεγαν τότε πως ήταν τυχερή που είχε βγει νικήτρια από τη μάχη, δήλωνε «τυχερή».

«Μου έλεγαν είσαι μαχήτρια, είσαι νικήτρια, παιδιά τυχερή ήμουν» σημείωνε και παραδεχόταν πως «δεν είναι δυνατόν να μην λιγοψυχήσεις» όταν πολεμάς κάτι τόσο δύσκολο, αλλά έχει σημασία η ψυχολογική στήριξη.

Μάλιστα, τότε, είχε στείλει και μήνυμα αισιοδοξίας λέγοντας πως υπάρχουν και οι δύσκολες μάχες με την επάρατο, που δεν μπορείς να τις νικήσεις, αλλά υπάρχουν και καλύτερες περιπτώσεις.

Σε τοποθέτησή της στην ΕΡΤ, πάλι, είχε αναφερθεί στο πότε έμαθε ότι πάσχει από καρκίνο και πόσο αντιφατικά ήταν τα συναισθήματα που βίωνε εκείνη την περίοδο της ζωής της.

«Η αντίθεση της χαράς με τη λύπη. Έμαθα για την ασθένειά μου όταν το παιδί μου ήταν δύο ημερών» σημείωνε.

Αλλά, από ένα σημείο και πέρα «δεν το άφησα να επηρεάσει τόσο τη ζωή μου, άρχισα να κάνω τα μικρά πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις φυσιολογικός».