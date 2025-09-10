Ο πρώην διαιτητής της Premier League, Ντέιβιντ Κουτ, κταηγορείται για άσεμνο βίντεο με παιδί

Ο πρώην διαιτητής της Premier League, του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, Ντέιβιντ Κουτ (David Coote) κατηγορείται για άσεμνο βίντεο με παιδί, όπως ανακοίνωσαν σχετικά οι αστυνομικές Αρχές του νησιού.

Συγκεκριμένα, ο Ντέιβιντ Κουτ, 43 ετών, κατηγορήθηκε από την αστυνομία του Νότιγχαμ, για τη δημιουργία άσεμνης εικόνας ενός παιδιού σε σχέση με ένα βίντεο που βρέθηκε από αστυνομικούς τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με το Sky News, η κατηγορία αφορά εικόνα κατηγορίας Α, η οποία είναι η πιο σοβαρή κατηγορία αδικήματος και συνήθως περιλαμβάνει σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από ενήλικες.

Η κατηγορία για τη δημιουργία εικόνας αναφέρεται σε δραστηριότητες όπως η λήψη, η κοινή χρήση ή η αποθήκευση φωτογραφιών κακοποίησης.

Ο Κουτ, από το Collingham, κατηγορήθηκε στις 12 Αυγούστου και αναμένεται να εμφανιστεί στο Πρωτοδικείο του Νότιγχαμ στις 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης.

Ο πρώην διαιτητής τιμωρήθηκε με οκτώ εβδομάδες αποκλεισμό από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τον Αύγουστο, μετά την εμφάνιση ενός βίντεο στο οποίο έκανε προσβλητικά σχόλια για τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, το 2020.

Ο οργανισμός διαιτητών, Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), επιβεβαίωσε ότι η σύμβασή του είχε καταγγελθεί τον Δεκέμβριο.

