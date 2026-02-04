«Ο Ρονάλντο... αγνοείται»: Αφίσες εξαφάνισης του CR7 στη Σαουδική Αραβία

Χαμός έχει ξεσπάσει στη Σαουδική Αραβία με τις μεταγραφικές κινήσεις των «μεγάλων» της ασιατικής χώρας να έχουν φέρει στην πόρτα της εξόδου τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο Πορτογάλος αστέρας διαμαρτύρεται ιδίως για τη μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Χιλάλ και κατηγορεί την PIF πως βάζει εμπόδια στην προσπάθεια της Αλ Νασρ να κατακτήσει φέτος το πρωτάθλημα. Κι είναι ασφαλές να ειπωθεί πως οι διαμαρτυρίες του δεν περιορίστηκαν σε θεωρητικό επίπεδο.
