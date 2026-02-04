Μενού

«Ο Ρονάλντο... αγνοείται»: Αφίσες εξαφάνισης του CR7 στη Σαουδική Αραβία

Οι οπαδοί στη Σαουδική Αραβία τρόλαραν τον Κριστιάνο Ρονάλντο με αφίσες για την... εξαφάνισή του μετά την στάση διαμαρτυρίας του CR7 απέναντι στο PIF.

Ρονάλντο
Ο Ρονάλντο αγνοείται | Instagram
Χαμός έχει ξεσπάσει στη Σαουδική Αραβία με τις μεταγραφικές κινήσεις των «μεγάλων» της ασιατικής χώρας να έχουν φέρει στην πόρτα της εξόδου τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος αστέρας διαμαρτύρεται ιδίως για τη μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Χιλάλ και κατηγορεί την PIF πως βάζει εμπόδια στην προσπάθεια της Αλ Νασρ να κατακτήσει φέτος το πρωτάθλημα. Κι είναι ασφαλές να ειπωθεί πως οι διαμαρτυρίες του δεν περιορίστηκαν σε θεωρητικό επίπεδο.

