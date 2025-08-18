Ο Σεμένιο στέλνει μήνυμα κατά του ρατσισμού με 2 γκολ

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της Premier League στο Άνφιλντ, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μπόρνμουθ, σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό ρατσιστικής επίθεσης.

Ο Γκανέζος επιθετικός της Μπόρνμουθ, Αντουάν Σεμένιο, δέχθηκε προσβολές από φίλαθλο της Λίβερπουλ, ο οποίος βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο 29ο λεπτό, όταν ο Σεμένιο πήγε να εκτελέσει πλάγιο.

Ο ποδοσφαιριστής αντέδρασε άμεσα, ενημερώνοντας τον διαιτητή Άντονι Τέιλορ, ο οποίος διέκοψε προσωρινά τον αγώνα.

Ο δράστης εντοπίστηκε, απομακρύνθηκε από το γήπεδο και συνελήφθη από την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ρατσιστικά υποκινούμενη διατάραξη της δημόσιας τάξης και του επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου.

A great player but above all, a great human being.



Only a strong character shows such resilience in those circumstances.



We love you and are all with you, Antoine ❤️ pic.twitter.com/PNLxdLOeTx — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 15, 2025

Παρά την προσβολή, ο Σεμένιο απάντησε με τον πιο ηχηρό τρόπο: σκόραρε δύο γκολ, βοηθώντας την ομάδα του να επιστρέψει προσωρινά στο παιχνίδι, πριν η Λίβερπουλ επικρατήσει με 4-2.

Μετά τον αγώνα, δήλωσε: «Το χθεσινό βράδυ θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου – όχι για τα λόγια ενός ανθρώπου, αλλά για τον τρόπο που όλη η ποδοσφαιρική οικογένεια στάθηκε ενωμένη».

Το περιστατικό προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από παίκτες, φιλάθλους και φορείς. Η Premier League δεσμεύτηκε για πλήρη διερεύνηση, ενώ ο αρχηγός της Μπόρνμουθ, Άνταμ Σμιθ, χαρακτήρισε το γεγονός «εντελώς απαράδεκτο».

Η Λίβερπουλ καταδίκασε το περιστατικό, δηλώνοντας πως «ο ρατσισμός δεν έχει θέση στην κοινωνία ή στο ποδόσφαιρο» και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές.