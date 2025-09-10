Ο Στιβ Μανταντά που συνδέθηκε με τη Μαρσέιγ «κρέμασε» τα γάντια του σε ηλικία 40 ετών

Ο διεθνής τερματοφύλακας Στιβ Μανταντά, παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Γαλλίας το 2018, ανακοίνωσε την Τετάρτη (10/9) στα 40 του ότι βάζει τέλος στην καριέρα του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα L’Équipe.

«Χρειάστηκα χρόνο για να το αποδεχθώ, γιατί δεν είναι εύκολο, αλλά ναι, σταματώ», δήλωσε στην εφημερίδα ο πρώην τερματοφύλακας της Ολιμπίκ Μαρσέιγ, ο οποίος μετρά 35 συμμετοχές με τους «μπλε».

