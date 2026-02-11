Ο Τζάστιν Έντλερ Ντέιβις ένιωσε ευλογημένος που βρέθηκε στη Μύκονο για μπάσκετ

Ο Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις είναι 27 ετών και ύστερα από μια πετυχημένη πορεία στο κολλεγιακό μπάσκετ (Cal State) ξεκίνησε να γυρίζει ανά την Ευρώπη, κάνοντας αυτό που αγαπάει πιο πολύ, να παίζει μπάσκετ. Έπαιξε στην Πορτογαλία, στο Κόσοβο, στη Ρουμανία και στην Γερμανία και σήμερα ο δρόμος του τον έχει βγάλει στον Ηρακλή.

Παίζει στη θέση του φόργουορντ, είναι εκρηκτικός, δείχνει πάρα πολύ έτοιμος να βοηθήσει τον Ηρακλή ώστε να έχει μια αξιοπρεπή πορεία στην φετινή, ιδιαίτερα ανταγωνιστική Α1.

Επίσης είναι Vlogger

Ο Τζάστιν Έντλερ Ντέιβις | YouTube

O Έντλερ Ντέιβις καταγράφει μέσα από το ΥouTube την καθημερινότητα του στο μπάσκετ. Δείχνει τα ξενοδοχεία, τα αεροδρόμια, τα γήπεδα, την μελέτη του αντιπάλου, μα κυρίως, μας φανερώνει τις σκέψεις του. Στο τελευταίο επεισόδιο, μας χαρίζει μια ανταπόκριση από τη Μύκονο, για το εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του με την ομάδα του νησιού, που είναι προβλέψιμα έρημο, σχεδόν αγνώριστο. Νιώθει «ευλογημένος» και τυχερός που κατάφερε να βρεθεί στο νησί αυτό και να έχει την άνεση να περιπατήσει μόνος, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες των Κυκλάδων. Και αυτό το κατάφερε, παίζοντας μπάσκετ.

Αυτό που σκέφτεται στο μοναχικό του airbnb o Τζάστιν είναι το πως θα βοηθήσει την ομάδα του να πετύχει το διπλό. Μελετάει κινήσεις και plays στο laptop του. Σε μια βόλτα ανταμώνει με μέλη του προπονητικού σταφ, γελάνε παρέα, προσπαθούν να τον βάλουν στο κλίμα της ομάδας.

Τελικά ο αγώνας δεν θα εξελιχθεί ιδανικά για τον Ηρακλή και ο Τζάστιν θα έχει πολλά να σχολιάσει για την αμυντική συμπεριφορά της ομάδας του. Θα πρέπει να ξεκουραστεί. Οι αγώνες του Ηρακλή δεν περιμένουν.