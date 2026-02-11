Μακελειό στον Καναδά: Στους 10 αναφέρονται τώρα οι νεκροί - 25 οι τραυματίες από τους πυροβολισμούς

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου δράστη, έχουν πέσει νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στην πόλη Τάμπλερ Ριντζ στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, σύμφωνα με το Reuters.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης στο Tumbler Ridge Secondary School, όπου οι τοπικές δυνάμεις της RCMP κλήθηκαν για αναφορά εν ενεργεία δράστη με πυροβόλο όπλο.

Οι αρχές εντόπισαν έξι νεκρούς μέσα στο σχολείο, ενώ δύο ακόμη νεκροί εντοπίστηκαν σε μια κατοικία που πιστεύεται ότι συνδέεται με το γεγονός, και ένα άτομο πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Καναδάς: Οι πρώτες πληροφορίες για τη δράστρια

Ο δράστης, βρέθηκε επίσης νεκρός στο σημείο, πιθανώς από αυτοπυροβολισμό. Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν άλλοι ύποπτοι ή ενεργή απειλή για το κοινό.

Διαβάστε ακόμα: Τουρκία: Αλλάζει τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών ο Ερντογάν

Επιπλέον, περισσότερα από 25 άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά και τα οποία μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Ο πάστορας Τζορτζ Ρόου, δήλωσε: «Όλοι μοιραζόμαστε αυτή την τραγωδία σαν να ήταν η οικογένειά μας ή η οικογένεια του γείτονά μας».

Σύμφωνα με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μία γυναίκα με καστανά μαλλιά.

«Όλες οι σκέψεις μας είναι με τους κατοίκους της Τάμπλερ Ριντζ. Μίλησα με τον δήμαρχο και τον τοπικό βουλευτή, και προσφέρουμε στην RCMP οποιαδήποτε επιπλέον βοήθεια χρειαστεί», δήλωσε η Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της Βρετανικής Κολομβίας, Νίνα Κρίγκερ, σε ανάρτησή της στο X.

Η δεύτερη χειρότερη επίθεση στον Καναδά

Η τραγωδία στο Τάμπλερ Ριτζ είναι η δεύτερη πιο αιματηρή επίθεση σε σχολείο στην ιστορία του Καναδά.

Η χειρότερη επίθεση σημειώθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή L'École στο Μόντρεαλ το 1989, όταν σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι. Ο Καναδάς έχει αυστηρότερους νόμους περί όπλων από τις ΗΠΑ, καθιστώντας μαζικές επιθέσεις σαν κι αυτή πολύ λιγότερο πιθανές εκεί.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, χαρακτήρισε «φρικτό» το περιστατικό πυροβολισμών και εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια» προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων.