Eurovision 2026: Σήμερα περνούν από το «κόσκινο» οι ελληνικές συμμετοχές - Οι 14 του ημιτελικού

Απόψε, 11/2, κάνει πρεμιέρα ο Α’ Ημιτελικός, που θα αναδείξει τους πρώτους επτά καλλιτέχνες τον μεγάλο τελικό για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026.

Sing for Greece, Eurovision 2026 | ΕΡΤ
Απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις 21:00, κάνει πρεμιέρα το «Sing for Greece 2026» με τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού, από τον οποίο θα αναδειχθούν οι πρώτοι επτά καλλιτέχνες που θα περάσουν στον μεγάλο τελικό για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026.

Στον αποψινό ημιτελικό συμμετέχουν 14 τραγούδια, με τους διαγωνιζόμενους να ανεβαίνουν στη σκηνή διεκδικώντας την πρόκριση αποκλειστικά μέσω της ψήφου του τηλεοπτικού κοινού.

Τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα παρουσιαστούν στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από τον οποίο επίσης επτά συμμετοχές θα εξασφαλίσουν μία θέση στον τελικό.

Eurovision 2026: Οι διαγωνιζόμενοι του Α' ημιτελικού

Την παρουσίαση και των τριών τηλεοπτικών βραδιών αναλαμβάνουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. 

Το αποψινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και μία ξεχωριστή guest εμφάνιση, με την Κλαυδία να ανεβαίνει στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού.

Στον πρώτο ημιτελικό διαγωνίζονται:

  1. The Other Side – Alexandra Sieti
  2. Drop It – The Astrolabe
  3. Aphrodite – Desi G
  4. Ferto – Ακύλας
  5. Parea – Evangelia
  6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος
  7. Slipping Away – Niya
  8. Χάνομαι – Marseaux
  9. Άλμα – Rossana Mailan
  10. Europa – STEFI
  11. The Songwriter – Revery
  12. Chaos – Dinamiss
  13. YOU & I – STYLIANOS
  14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Ο Μεγάλος Τελικός του «Sing for Greece 2026» έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Εκεί, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.

