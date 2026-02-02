Μενού

Οδυσσέας Μοσχάτου - ΑΕΚ: «Αναζητούνται οι δράστες, 830.000 ευρώ πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα»

Ο Γιώργος Μαυρωτάς τόνισε ότι η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, ψάχνει τους κουκουλοφόρους για την οπαδική βία στο ματς Οδυσσέας Μοσχάτου - ΑΕΚ.

Reader symbol
Newsroom
ntoy_aek_moshato
  • Α-
  • Α+

Οι ανεγκέφαλοι εμφανίστηκαν και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στην αναμέτρηση Οδυσσέας Μοσχάτου - ΑΕΚ, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η Ένωση και κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός, κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε φίλους της ΑΕΚ.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς μίλησε για το γεγονός στο ΕΡΤNews Radio 105,8 και τόνισε ότι η ειδική μονάδα της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος για τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή οπαδικής βίας, αναζητεί τους δράστες, ώστε να τιμωρηθούν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ