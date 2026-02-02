Οδυσσέας Μοσχάτου - ΑΕΚ: «Αναζητούνται οι δράστες, 830.000 ευρώ πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα»

Οι ανεγκέφαλοι εμφανίστηκαν και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στην αναμέτρηση Οδυσσέας Μοσχάτου - ΑΕΚ, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η Ένωση και κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός, κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε φίλους της ΑΕΚ.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς μίλησε για το γεγονός στο ΕΡΤNews Radio 105,8 και τόνισε ότι η ειδική μονάδα της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος για τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή οπαδικής βίας, αναζητεί τους δράστες, ώστε να τιμωρηθούν.

