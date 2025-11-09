Η νίκη είναι απαραίτητη τόσο για τον ΟΦΗ όσο και για την ΑΕΚ στη μεταξύ τους αναμέτρηση στην Κρήτη. ΟΦΗ - ΑΕK παίζουν στις 17:30 (Cosmote Sports 1) στο Ηράκλειο και θα αναζητήσουν το τρίποντο για τους δικούς του λόγους.

Η Ένωση θέλει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής ωστόσο πρέπει να βγάλει αγωνιστική αντίδραση καθώς οι εμφανίσεις τις τελευταίες εβδομάδες προβληματίζουν. Ο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι τους Ελίασον, Ζίνι, Ρότα και Βίντα.

Σε ό,τι αφορά του γηπεδούχους ο Χρήστος Κόντης - που θέλει να επαναφέρει τον ΟΦΗ στα θετικά αποτελέσματα -εκτός από τον τιμωρημένο Νους αλλά και τους τραυματίες Γκονθάλεθ, Καλαφάτη, Καινουργιάκη, Κοντεκά, Κουτσουπιά και Χνάρη, δεν θα έχει στη διάθεσή του και τους Σαλσέδο και Λέουις οι οποίοι υπέπεσαν σε πειθαρχικό παράπτωμα και έμειναν εκτός αποστολής.

Σε αυτή βρίσκονται οι: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λαγουδάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κριζμάνιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαϊνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ζανελάτο, Ρακόνιατς, Σιτμαλίδης.