ΟΦΗ - Άρης 3-0: Θρίαμβος για τους Κρητικούς στο Ηράκλειο

ΟΦΗ - Άρης 3-0: με γκολ των Σαλσίδο, Νέιρα και Αποστολάκη ο ΟΦΗ πήρε μεγάλη νίκη για την 6η αγωνιστική της Super League απέναντι στον Άρη,μετά από τρεις ήττες, και μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στους 4 βαθμούς έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Οι Κρητικοί έβαλαν τέλος σε σερί τριών διαδοχικών ηττών στο πρωτάθλημα, καθώς υπέταξαν τον Άρη στην Τρίπολη με 3-0 και πήραν σημαντικό τρίποντο, τόσο για βαθμολογικούς, όσο (κυρίως) και για ψυχολογικούς λόγους. Πρώτη ήττα για τους Θεσσαλονικείς επί ημερών Μανόλο Χιμενέθ.

Στους 6 βαθμούς οι Ασπρόμαυροι, έμειναν στους 10 πόντους οι Ασπρόμαυροι. Τρομερή εμφάνιση Νέιρα με ασίστ καιγκολ

