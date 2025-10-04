ΟΦΗ - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Άρη σήμερα (04/10) για την 6η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Cosmote Sport 2.

Η ομάδα της Κρήτης προέρχεται από εντός έδρας ήττα από την Κηφισιά με σκορ 1-3 και βρίσκεται στην 12η θέση (σ.σ. με ματς λιγότερα απέναντι στον Παναθηναϊκό) με 3 βαθμούς σε 4 αγώνες.

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς θα δώσει δεύτερο εντός έδρας ματς μακριά από το Ηράκλειο, λόγω της κατάστασης του αγωνιστικού χώρου του Παγκρήτιου, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στην Τρίπολη.

Για τους φιλοξενούμενος, ο Μανόλο Χιμένεθ αποφάσισε να συμπεριλάβει στην αποστολή τον Τίνο Καντεβέρε, σε αντίθεση με τον Φρέντρικ Γένσεν ο οποίον κρίθηκε ανέτοιμος για να μπει σε συνθήκες αγώνα.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από το ισόπαλο 1-1 με τον Πανσερραϊκό στο «Βικελίδης» και βρίσκονται στην 4η θέση με 10 βαθμούς.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 04 Οκτωβρίου

ΟΦΗ - Άρης 18:00

Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 18:00

ΑΕΛ - Βόλος 20:30

Κυριακή 05 Οκτωβρίου

Κηφισιά - ΑΕΚ 18:00

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 18:00

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 20:30

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 21:30