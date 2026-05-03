ΟΦΗ - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Συνέχεια στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 στη Super League, με την αναμέτρηση του ΟΦΗ, στο πρώτο του παιχνίδι ως Κυπελλούχος, με τον Άρη στο Ηράκλειο. Η αναμέτρηση ΟΦΗ - Άρης αρχίζει στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο ΟΦΗ επικράτησε και στις δύο φετινές αναμετρήσεις των δύο ομάδων, αρχικά στην έδρα του για την 6η αγωνιστική της κανονικής περιόδου με 3-0 και στις 22 Μαρτίου 2026 με 2-0 στη Θεσσαλονίκη. Στις 20 Φεβρουαρίου 2023 σημειώθηκε η τελευταία εκτός έδρας νίκη του Άρη με 3-0 και από τότε έχουν διεξαχθεί τέσσερις αναμετρήσεις στην Κρήτη, όπου ο ΟΦΗ έχει τρεις νίκες και μια ισοπαλία.

Η επικράτηση του ΟΦΗ στην πρεμιέρα της σεζόν 2023-24 με 3-2 επί του Άρη έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί που είχε η ομάδα του Ηρακλείου απέναντι στους Κίτρινους, οι οποίοι σε δέκα διαδοχικές αναμετρήσεις και στις δύο έδρες είχαν επτά νίκες και τρεις ισοπαλίες. Το πιο συχνό σκορ μεταξύ τους είναι το 1-0, με τον ΟΦΗ να μετρά επτά νίκες με αυτό το αποτέλεσμα, ενώ και οι πέντε από τις 13 νίκες του Άρη είναι με το ίδιο σκορ.

Η βαθμολογία των Playoffs 5-8

5. Λεβαδειακός 22

6. ΟΦΗ 20

7. Άρης 19

8. Βόλος 17