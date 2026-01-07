ΟΦΗ - Αστέρας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο Ηράκλειο ολοκληρώνονται σήμερα τα πλέι οφ του Κυπέλλου απ' όπου και θα προκύψει η 8η ομάδα των προημιτελικών και κατ' επέκταση ο αντίπαλος της ΑΕΚ. Ο αγώνας ΟΦΗ - Αστέρας θα αρχίσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSports 1.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο, Ρακονιάτς.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR: Τσιντώτας, Αγγελίδης, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Τσίκο, Μούμο, Αλάγκμπε, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου.

Την Τρίτη, οι Άρης, ΠΑΟκ και Κηφισιά πήραν τις προκρίσεις, ενώ στους προημιτελικούς βρίσκονται ήδη οι Ολυμπιακός, Λεβαδειακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός.

Το πρόγραμμα των πλέι οφ

Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Άρης - Παναιτωλικό 2-0

Βόλος - Κηφισιά 0-1

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-1 (5-4 πεν.)

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

ΟΦΗ - Αστέρας 17:00

Προημιτελικοί: Τα ζευγάρια

1: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

2: Λεβαδειακός - Κηφισιά

3: ΑΕΚ - ΟΦΗ / Αστέρας Τρίπολης

4: Παναθηναϊκός - Άρης

Ημιτελικοί: Τα ζευγάρια

Νικητής 1 - Νικητής 4

Νικητής 2 - Νικητής 3

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 25 Απριλίου στο ΟΑΚΑ.