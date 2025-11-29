Μενού

ΟΦΗ - Βόλος 0-1: Ο Λάμπρου «κλείδωσε» τη νίκη στα μισά του αγώνα

Ο Βόλος στους 21 βαθμούς έπιασε τον Λεβαδειακό, ο ΟΦΗ έμεινε 11ος με 9 μετά τη νίκη που έδωσε το γκολ του Λάμπρου στο 49'.

ΟΦΗ - Βόλος
ΟΦΗ - Βόλος | Eurokinissi
Όπως και με τον Παναθηναϊκό ο Λάμπρου σκόραρε, δεν πανηγύρισε, αλλά έκρινε τη νίκη για τον Βόλο που έφυγε με το μεγάλο διπλό από το Ηράκλειο κόντρα στον απογοητευτικό ΟΦΗ. Παραμένουν ψηλά οι Θεσσαλοί.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ