ΟΦΗ - Βόλος 0-1: Ο Λάμπρου «κλείδωσε» τη νίκη στα μισά του αγώνα

Όπως και με τον Παναθηναϊκό ο Λάμπρου σκόραρε, δεν πανηγύρισε, αλλά έκρινε τη νίκη για τον Βόλο που έφυγε με το μεγάλο διπλό από το Ηράκλειο κόντρα στον απογοητευτικό ΟΦΗ. Παραμένουν ψηλά οι Θεσσαλοί.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr