ΟΦΗ - Βόλος 0-1: Ο Λάμπρου «κλείδωσε» τη νίκη στα μισά του αγώνα

Όπως και με τον Παναθηναϊκό ο Λάμπρου σκόραρε, δεν πανηγύρισε, αλλά έκρινε τη νίκη για τον Βόλο που έφυγε με το μεγάλο διπλό από το Ηράκλειο κόντρα στον απογοητευτικό ΟΦΗ. Παραμένουν ψηλά οι Θεσσαλοί.
