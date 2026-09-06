OΦΗ - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O ΟΦΗ φιλοξενεί απόψε (06/09) την Κηφισιά για την τρίτη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 9.
Οι Κρητικοί έχουν μία νίκη (κόντρα στον Βόλο με 2-0) και μία ήττα (από τον Άρη με 2-1 στο «Βικελίδης), στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, που έχει ματς λιγότερο κόντρα στον Παναθηναϊκό, πήρε πολύτιμο βαθμό από την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, στο ισόπαλο 1-1.
Βαθμολογία
ΠΑΟΚ 6
Παναιτωλικός 6
Άρης 6
Ολυμπιακός 6
ΑΕΚ 4
Παναθηναϊκός 3 *
ΟΦΗ 3
Bόλος Elabet 1
Ηρακλής 1
Κηφισιά 1*
Ατρόμητος 0
Καλαμάτα 0
Αστέρας AKTOR 0
Λεβαδειακός 0
*Ματς λιγότερο
Tρίτη αγωνιστική
Σάββατο (5/9)
- 19:00 Βόλος Elabet – Ολυμπιακός
- 21:00 ΑΕΚ – Άρης
Κυριακή (6/9)
- 19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα
- 19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά
- 20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
- 21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Δευτέρα (7/9)
- 18:00 Αστέρας AKTOR – Ηρακλής
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