OΦΗ - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O ΟΦΗ φιλοξενεί απόψε (06/09) την Κηφισιά για την τρίτη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 9.

Οι Κρητικοί έχουν μία νίκη (κόντρα στον Βόλο με 2-0) και μία ήττα (από τον Άρη με 2-1 στο «Βικελίδης), στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, που έχει ματς λιγότερο κόντρα στον Παναθηναϊκό, πήρε πολύτιμο βαθμό από την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, στο ισόπαλο 1-1.

Βαθμολογία

ΠΑΟΚ 6 Παναιτωλικός 6 Άρης 6 Ολυμπιακός 6 ΑΕΚ 4 Παναθηναϊκός 3 * ΟΦΗ 3 Bόλος Elabet 1 Ηρακλής 1 Κηφισιά 1* Ατρόμητος 0 Καλαμάτα 0 Αστέρας AKTOR 0 Λεβαδειακός 0

*Ματς λιγότερο

Tρίτη αγωνιστική

Σάββατο (5/9)

19:00 Βόλος Elabet – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (6/9)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (7/9)

18:00 Αστέρας AKTOR – Ηρακλής