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OΦΗ - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Κηφισιά απόψε (06/09) για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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ΟΦΗ - Κηφισιά
Στιγμιότυπο από ματς ΟΦΗ - Κηφισιά | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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ΟΦΗ φιλοξενεί απόψε (06/09) την Κηφισιά για την τρίτη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 9.

Οι Κρητικοί έχουν μία νίκη (κόντρα στον Βόλο με 2-0) και μία ήττα (από τον Άρη με 2-1 στο «Βικελίδης), στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, που έχει ματς λιγότερο κόντρα στον Παναθηναϊκό, πήρε πολύτιμο βαθμό από την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, στο ισόπαλο 1-1.

Βαθμολογία

  1. ΠΑΟΚ 6

  2. Παναιτωλικός 6

  3. Άρης 6

  4. Ολυμπιακός 6

  5. ΑΕΚ 4

  6. Παναθηναϊκός 3 *

  7. ΟΦΗ 3

  8. Bόλος Elabet 1

  9. Ηρακλής 1

  10. Κηφισιά 1*

  11. Ατρόμητος 0

  12. Καλαμάτα 0

  13. Αστέρας AKTOR 0

  14. Λεβαδειακός 0

*Ματς λιγότερο

Tρίτη αγωνιστική

Σάββατο (5/9)

  • 19:00 Βόλος Elabet – Ολυμπιακός
  • 21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (6/9)

  • 19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα
  • 19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά
  • 20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
  • 21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (7/9)

  • 18:00 Αστέρας AKTOR – Ηρακλής

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