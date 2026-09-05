Συντριβή Phantom: Θρήνος για τους πιλότους του μαχητικού - Είχαν ανήλικα παιδιά

Θρήνος στη χώρα για τον θάνατο των δύο πιλότων του Phantom, το οποίο κατέπεσε το μεσημέρι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Athens Fly Week στην Τανάγρα.

Το αεροσκάφος, για λόγους που απομένουν να διευκρινιστούν, κατέπεσε λίγο μετά την απογείωσή του, ενώ έσπασε σε πολλά κομμάτια που διασκορπίστηκαν σε μεγάλη εμβέλεια.

Την ώρα που τρέχει η έρευνα για τα αίτια, έρχονται στο φως οι πρώτες πληροφορίες όσον αφορά στους ίδιους τους πιλότους.

Ο ένας εξ αυτών, ήταν ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο δεύτερος ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών.

Οι πιλότοι του μοιραίου Phantom | ΓΕΑ

Οι πιλότοι του μοιραίου Phantom | ΓΕΑ

«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών και Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΓΕΑ.

Ποιοι ήταν οι πιλότοι του μοιραίου Phantom

Ο Δημήτρης Πέτρου με καταγωγή από Πράμαντα Ιωαννίνων, ήταν πατέρας ενός παιδιού και διατηρούσε στενές επαφές με την Ήπειρο, περιοχή καταγωγής και των δύο γονέων του.

Η τραγική είδηση έφτασε γρήγορα στα Πράμαντα Τζουμέρκων στο χωριό της μητέρας του άτυχου σμηναγού, που επισκεπτόταν πάντα από μικρό παιδί και όπου έχει φίλους αλλά και την υπερήλικη γιαγιά του.

Ο σμηναγός, το επόμενο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, επρόκειτο να βαπτίσει την 5 μηνών κορούλα του.

«Δημήτρη μου... Όλοι οι Πραμαντιώτες σήμερα θρηνούμε για τον άδικο χαμό σου!!!»: με αυτή την ανάρτηση ο δήμαρχος Β.Τζουμερκων Νίκος Βαΐτσης, μεταφέρει τη θλίψη της μικρής κοινωνίας των Πράμαντων για τον άδικο χαμό του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου που έχασε τη ζωή του μετά τη συντριβή του Phantom στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας, κατά τη διάρκεια της ετήσιας αεροπορικής επίδειξης «Athens FlyingWeek».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος επεσήμανε πως «όταν επρόκειτο να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα τηλεφωνούσε στην υπερήλικη γιαγιά του την κυρα- Σταθούλα, της έλεγε ποια ώρα να βγει έξω από το σπίτι για να τον δει, να την χαιρετήσει από τον ουρανό...».

Σε σοκ βρίσκεται ο κόσμος και στο χωριό του πατέρα του το Πολυστάφυλο Πρέβεζας. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κωνσταντίνος Καραβίδας, μιλάει για θρήνο σε όλη την περιοχή. «Ήταν ένας άγγελος..., όσο ζούσαν οι παππούδες, ερχόταν συνέχεια, το αγαπούσε το χωριό. Ειναι μία αγαπητή οικογένεια. Ο πατέρας συνταξιούχος αστυνομικός και η μητέρα συνταξιούχος καθηγήτρια. Έχει και μία αδελφή...» λέει ο πρόεδρος και αποκαλύπτει ακόμη μια θλιβερή πτυχή της τραγωδίας.

Το δεύτερο θύμα της συντριβής είναι ο Ιωάννης Μπλέσιας, με καταγωγή από τον Πύργο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών μέσων, και εκείνος ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού και ο μόνιμος τόπος διαμονής του ήταν ο Πύργος.

Και οι δύο αξιωματικοί υπηρετούσαν στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης στην Ανδραβίδα.