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ΔΕΘ: Η «μπηχτή» του Μητσοτάκη στον Τσίπρα με στίχους από τραγούδι του Μητροπάνου

Οι στίχοι από τραγούδι των Μητροπάνου και Κανελλίδου στους οποίους αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ, ασκώντας κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | Eurokinissi
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Κριτική στην αντιπολίτευση και στον Αλέξη Τσίπρα με στίχους δημοφιλούς τραγουδιού που ερμήνευσαν ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Αλέκα Κανελλίδου, πραγματοποίησε στην ομιλία του στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της. Οι πρωταγωνιστές της θυμίζουν το στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες: "Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω"».

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«Αντίπαλός μας δεν είναι κανένα κόμμα παρά μόνο τα προβλήματα, επόμενο βήμα οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι και οικογένεια, μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Πρόκειται για στίχο από τιο τραγούδι «Δίδυμα Φεγγάρια».

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