ΟΦΗ - Λάρισα 3-0: Με δύο γκολ του Φούντα, οι Κρητικοί εύκολα τους τρεις βαθμούς

Ο ΟΦΗ πήρε εύκολη νίκη με σκορ 3-0 επί της ΑΕΛ Novibet για την 23η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα της περασμένης αγωνιστικής στο Παγκρήτιο από τον Παναθηναϊκό.

Οι Κρητικοί καθάρισαν το ματς μέσα σε λιγότερο από δέκα λεπτά χάρη σε δύο γκολ του Φούντα (3’, 7’).

Το τελικό 3-0 έγραψε ο Σαλσέδο για τους Κρητικούς που ακόμα πιο κοντά στο «5-8» της βαθμολογίας.