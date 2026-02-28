Μενού

ΟΦΗ - Λάρισα 3-0: Με δύο γκολ του Φούντα, οι Κρητικοί εύκολα τους τρεις βαθμούς

Άνετη επικράτηση του ΟΦΗ επί της ΑΕΛ Novibet με σκορ 3-0 και δύο τέρματα του Φούντα.

Reader symbol
Newsroom
ΟΦΗ - ΑΕΛ
Στιγμιότυπο από το ματς ΟΦΗ - ΑΕΛ | Eurokinissi/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ο ΟΦΗ πήρε εύκολη νίκη με σκορ 3-0 επί της ΑΕΛ Novibet για την 23η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα της περασμένης αγωνιστικής στο Παγκρήτιο από τον Παναθηναϊκό.

Οι Κρητικοί καθάρισαν το ματς μέσα σε λιγότερο από δέκα λεπτά χάρη σε δύο γκολ του Φούντα (3’, 7’).

Το τελικό 3-0 έγραψε ο Σαλσέδο για τους Κρητικούς που ακόμα πιο κοντά στο «5-8» της βαθμολογίας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ