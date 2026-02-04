ΟΦΗ - Λεβαδειακός 1-1: Έχασαν την ευκαιρία οι Ηρακλειώτες απέναντι σε δεκάδα

O ΟΦΗ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα και το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 75ο λεπτό του πρώτου ημιτελικού, συμβιβαζόμενος με το 1-1, και συνεπώς η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς, αυτή τη φορά στην έδρα του Λεβαδειακού.

Στο μεταξύ οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Ηράκλειο για το πρωτάθλημα. Η ομάδα που θα περάσει στη Βοιωτία θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Πανθεσσαλικού την ομάδα που θα προκριθεί από το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός.

