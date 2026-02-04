ΟΦΗ - Λεβαδειακός 1-1: Έχασαν την ευκαιρία οι Ηρακλειώτες απέναντι σε δεκάδα

O ΟΦΗ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα και το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 75ο λεπτό του πρώτου ημιτελικού, συμβιβαζόμενος με το 1-1, και συνεπώς η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς, αυτή τη φορά στην έδρα του Λεβαδειακού.
Στο μεταξύ οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Ηράκλειο για το πρωτάθλημα. Η ομάδα που θα περάσει στη Βοιωτία θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Πανθεσσαλικού την ομάδα που θα προκριθεί από το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Επίσημα στην Alter Ego Media o Μάρκος Σεφερλής - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία μαμούθ
- Το αδιανόητο ποσό που φέρεται να κουβαλάει στις «τσέπες» του ο Floyd Mayweather
- Κατερίνα Λιόλιου: Το music video για τη νέα σαρωτική επιτυχία της «Λογαριασμός»
- Ματούλα Ζαμάνη για το περιστατικό με την μπλούζα: «Γουστάρω να βγάζω τα βυζιά μου, δικά μου είναι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.