ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Λεβαδειακό σήμερα (04/02) στο Παγκρήτιο για το πρώτο ματς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Οι Κρητικοί, για να φτάσουν στους «4», απέκλεισαν την Ένωση νικώντας την με 0-1 στην Opap Arena ενώ οι Βοιωτοί την Κηφισιά με σκορ 2-0, στα νοκ άουτ μας των προημιτελικών.

Για την ομάδα του Χρήστου Κόντη επιστρέφει ο Έντι Σαλσέδο ενώ εκτός είναι ο Ζήσης Καραχάλιος και ο τιμωρημένος Γιάννης Αποστολάκης.



Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου νίκησε τον Αστέρα AKTOR στη Λειβαδιά με 3-1 στο πρωτάθλημα την περασμένη αγωνιστική και συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, σε έναν θεσμό που στοχεύει - τουλάχιστον - στην είσοδό του στον τελικό.