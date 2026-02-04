ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Λεβαδειακό σήμερα (04/02) στο Παγκρήτιο για το πρώτο ματς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2.
Οι Κρητικοί, για να φτάσουν στους «4», απέκλεισαν την Ένωση νικώντας την με 0-1 στην Opap Arena ενώ οι Βοιωτοί την Κηφισιά με σκορ 2-0, στα νοκ άουτ μας των προημιτελικών.
Για την ομάδα του Χρήστου Κόντη επιστρέφει ο Έντι Σαλσέδο ενώ εκτός είναι ο Ζήσης Καραχάλιος και ο τιμωρημένος Γιάννης Αποστολάκης.
Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου νίκησε τον Αστέρα AKTOR στη Λειβαδιά με 3-1 στο πρωτάθλημα την περασμένη αγωνιστική και συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, σε έναν θεσμό που στοχεύει - τουλάχιστον - στην είσοδό του στον τελικό.
- Αδιανόητο περιστατικό στο τραμ: Νεαροί παρενοχλούσαν επιβάτες με ερωτικό βοήθημα
- Ορεινή Μέλισσα: «Ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε έναν καλύτερο κόσμο» – Η εξομολόγηση που ανησύχησε το διαδίκτυο
- Τατσόπουλος κατά Νατσιού για τη θεωρία της εξέλιξης: «Αυτός ο ανεκδιήγητος τύπος...»
- Οργή με το νέο σποτ του ΕΟΠΑΕ για την απεξάρτηση: Πώς υποβαθμίζει φορείς με ιστορία ετών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.