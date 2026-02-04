«Ρετούς» για το Google Maps στην Ελλάδα με νέα χαρτογράφηση: Τι ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα

Η Google ανακοίνωσε ότι από τις 5 Φεβρουαρίου έως τις 24 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιήσει τρισδιάστατη χαρτογράφηση σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο ανανέωσης της υπηρεσίας Google Maps και του Street View.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η διαδικασία θα καλύψει περιοχές της Αττικής, της Κρήτης, της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, του Ιονίου, του Αιγαίου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Η χαρτογράφηση θα πραγματοποιηθεί με οχήματα και εξοπλισμό που θα φέρουν την ειδική σήμανση «Google Street View». Όπως διευκρινίζεται, τα πρόσωπα και οι πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι θολωμένα, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικότητας πριν από τη δημοσίευση των εικόνων στην ιστοσελίδα της Google.

Χαρτογράφηση Google Maps: Τι ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επισημάνουν περιπτώσεις μη θόλωσης ή ανεπαρκούς θόλωσης προσώπων και πινακίδων στο Google Maps.

Επιπλέον, μπορούν να ζητήσουν τη θόλωση της εικόνας της οικίας τους ή να ασκήσουν δικαίωμα αντίρρησης για τη δημοσίευση των δεδομένων τους, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Google επισημαίνει ότι τα αιτήματα για θόλωση εξετάζονται εντός πέντε ημερών από την έναρξη της υπηρεσίας ή από την ημερομηνία υποβολής τους. Τα πρωτογενή δεδομένα, όπως τονίζεται, δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους.