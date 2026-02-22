ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2: Οne man show από Τεττέη και ένα βήμα πριν την τετράδα

Με ηγέτη του ματς τον Ανδρέα Τεττέη, η ανασταλτική συμπεριφορά του οποίου κατέστη καταλυτική, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΟΦΗ με 2-0 και πήρε ένα σημαντικό τρίποντο για την είσοδό του στην πρώτη τετράδα.

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός: Έτσι έπαιξαν

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον ΟΦΗ με τον Χριστογεώργο κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Αθανασίου, δεξιός ο Κωστούλας και ο Κρίζμανιτς με τον Λαμπρόπουλο οι δύο στόπερ. Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος οι τρεις χαφ. Στο ένα φτερό ο Φούντας, στο άλλο ο Νους και σέντερ φορ ο Σαλσίδο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε με τον Λαφόν στην εστία. Ερνάντεθ, Γεντβάι, Ίνγκασον οι τρεις στόπερ. Σιώπης, Κοντούρης οι δύο κεντρικοί μέσοι. Κυριακόπουλος αριστερός μπακ χαφ, Καλάμπρια δεξιός. Αντίνο και Παντελίδης πίσω από τον Τεττέη.

Άπιαστος ο Τεττέη

Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο πήγε στα αποδυτήρια με 1-0 μπροστά στο σκορ χάρη στην τρομακτική κατάσταση που βρίσκεται ο Ανδρέας Τεττέη. Ο Έλληνας φορ μετά τα δύο γκολ κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, ήταν σε beast mode και στο Παγκρήτιο. Μόλις στο 6' μετά από ωραία μπαλιά του Καλάμπρια στην πλάτη της άμυνας, άφησε πίσω τους αμυντικούς του ΟΦΗ και με υπέροχη λόμπα πάνω από τον Χριστογεώργο άνοιξε το σκορ.

Μάλιστα στο 14' έφτιαξε μια καλή τελική για τον Παντελίδη που νικήθηκε από τον Χριστογεώργο. Ο ΟΦΗ μπορεί να είχε την κατοχή της μπάλας(57%-43%) αλλά το Τριφύλλι είχε καλή ανασταλτική συμπεριφορά και επέτρεψε μόνο δύο αξιολόγες στιγμές.

Η μεγάλη φάση των Κρητικών ήρθε στο 16' έπειτα από εκπληκτική ομαδική προσπάθεια αλλά ο Λαφόν ήταν ο νικητής στο τετ α τετ με τον Νους. Στο 41' ο Φούντας από πλάγια θέση δεν κατάφερε να νικήσει τον Ιβοριανό κίπερ των ''πρασίνων''.

Το κράτησε ο Παναθηναϊκός, γκολ ο Καλάμπρια

Στο δεύτερο μέρος ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που είχε και πάλι την κατοχή της μπάλας, το Τριφύλλι περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο για να κρατήσει το υπέρ του σκορ, χωρίς όμως να απειληθεί από τους Κρητικούς που δεν είχαν καλές επιλογές στα τελευταία μέτρα του γηπέδου.

Στο 66' ο Νους ανάγκασε τον Λαφόν σε νέα επέμβαση ενώ στο 71' ο Ζαρουρί σούταρε άουτ.

Η έντονη βροχόπτωση έκαναν βαρύ τον αγωνιστικό χώρο, φέρνοντας μια άμεση συνθήκη στο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ο ΟΦΗ δεν μπορούσε να απειλήσει, ο Παναθηναϊκός ήταν άριστος πίσω από την μπάλα και στην τελευταία φάση του ματς, διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καλάμπρια. Από την φάση αυτή αποβλήθηκε ο Νους με δεύτερη κίτρινη.