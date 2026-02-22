ΟΦΗ - Παναθηναϊκός: Εξαιρετικό πλασέ Τεττέη για το 0-1 των «πράσινων»

Με κεκτημένη ταχύτητα από το σπουδαίο παιχνίδι που έκανε κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν για τα Play Offs του Europa League όπου και πέτυχε δύο γκολ, ξεκίνησε την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο ο Ανδρέας Τεττέη. Ο νεαρός επιθετικός σκόραρε ακόμα μία φορά, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 6'.
Συγκεκριμένα μετά από φοβερή βαθιά μπαλιά του Καλάμπρια ο Τεττέη βγήκε στην πλάτη του Κρίζμανιτς και με ιδανική λόμπα νίκησε τον Χριστογεώργο κάνοντας το 0-1.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Αφθώδης πυρετός: Σε καραντίνα όλη η Κύπρος για 21 ημέρες - «Eκτός ελέγχου η κατάσταση»
- Όλες οι αλλαγές που έρχονται στη στρατιωτική θητεία - Σε ποια ΕΣΣΟ εγκαινιάζονται
- Η γειτονιά της Αθήνας που θα είναι ο επόμενος στόχος του gentrification
- «Θα σου πω κάτι και δεν θέλω να το κόψεις» - Γιατί τα πήραν Δήμου και Γαρμπή με τον Gio Kay
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.