ΟΦΗ - Παναθηναϊκός: Εξαιρετικό πλασέ Τεττέη για το 0-1 των «πράσινων»

Με κεκτημένη ταχύτητα από το σπουδαίο παιχνίδι που έκανε κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν για τα Play Offs του Europa League όπου και πέτυχε δύο γκολ, ξεκίνησε την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο ο Ανδρέας Τεττέη. Ο νεαρός επιθετικός σκόραρε ακόμα μία φορά, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 6'.

Συγκεκριμένα μετά από φοβερή βαθιά μπαλιά του Καλάμπρια ο Τεττέη βγήκε στην πλάτη του Κρίζμανιτς και με ιδανική λόμπα νίκησε τον Χριστογεώργο κάνοντας το 0-1.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr