ΟΦΗ - Παναθηναϊκός: Εξαιρετικό πλασέ Τεττέη για το 0-1 των «πράσινων»

Μόλις στο 6' ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Σκόρερ ο Ανδρέας Τεττέη που με εξαιρετικό πλασέ νίκησε τον Χριστογεώργο.

Ανδρέας Τεττέη
Ο Ανδρέας Τεττέη | EUROKINISSI
Με κεκτημένη ταχύτητα από το σπουδαίο παιχνίδι που έκανε κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν για τα Play Offs του Europa League όπου και πέτυχε δύο γκολ, ξεκίνησε την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο ο Ανδρέας Τεττέη. Ο νεαρός επιθετικός σκόραρε ακόμα μία φορά, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 6'.

Συγκεκριμένα μετά από φοβερή βαθιά μπαλιά του Καλάμπρια ο Τεττέη βγήκε στην πλάτη του Κρίζμανιτς και με ιδανική λόμπα νίκησε τον Χριστογεώργο κάνοντας το 0-1.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ